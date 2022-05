Este 14 de mayo, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la red social Facebook y de la compañía Meta, principal impulsora del nuevo entorno digital conocido como metaverso, celebra su cumpleaños número 38.



Desde muy temprana edad, Zuckerberg se convirtió en una de las personas más influyentes del planeta, es por ello que en Tech Bit te presentamos 15 datos sobre el creador de una de las redes sociales más reconocibles en el mundo y propietario de otras igual de icónicas, Instagram y WhatsApp.

15 datos curiosos que quizá no sabías de Mark Zuckerberg



1.- Mark Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en Dubs Fair, Nueva York, Estados Unidos.



2.- Su padre trabajaba como dentista y su madre como psiquiatra. Era el único hijo de la familia y tenía tres hermanas.



3.- Antes de graduarse de la escuela, un buen número de compañías buscaron contratarlo, pero eligió estudiar en la Universidad de Harvad, aunque finalmente dejó la universidad para dedicar todo su tiempo a Facebook.



4.- En 2002, con 18 años, lanzó con su amigo Adam D'Angelo, la aplicación Synapse Media Player. Tuvo un gran éxito debido a su capacidad de reproducir canciones basándose en las preferencias y selecciones previas de los usuarios.



5.- El 4 de febrero de 2004, lanzó thefacebook.com, posteriormente rebautizado como Facebook en 2005, un directorio en el que sus compañeros estudiantes de Harvard ingresaban su propia información y fotos en una plantilla que él había ideado.



6.- Zuckerberg creó Facebook junto con Dustin Moskowitz y Chris Hughes. La membresía del sitio se limitó inicialmente a los estudiantes de dicha institución, antes de expandirse a otras instituciones.



7.- En mayo de 2005, Facebook recibió 12.7 millones de dólares, su primera gran infusión de capital de riesgo.



8.- El año siguiente, en 2006, Yahoo! ofreció comprar Facebook por mil millones de dólares, no obstante, Zuckerberg, rechazó la oferta porque dijo que no sabría qué hacer con ese dinero.



9.- El CEO de Meta, tiene una relación desde 2005 con Priscilla Chan, una estudiante de origen chino que estudiaba medicina en Harvard.



Mark conoció a su esposa, Priscilla Chan, en una fiesta universitaria. Posteriormente, Chan admitiría que Zuckerberg le pareció muy aburrido en un principio.



10.- La pareja contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2012, en una ceremonia celebrada en su casa ubicada en Palo Alto, California.



11.- En 2007, Mark Zuckerberg se convirtió oficialmente en el millonario self-made (no por herencia) más joven de la historia, con 23 años.



12.- Zuckerberg apareció en el segundo episodio de la vigésimo segunda temporada de Los Simpson. El episodio se llama Loan-a-Lisa y fue transmitido el 3 de octubre de 2010 en los Estados Unidos.



13.- El CEO de Meta fue reconocido como “Persona del año” en 2010, por la revista Time.



14- Mark Zuckerberg es políglota, ya que domina seis idiomas, siendo capaz de leer, escribir y comunicarse sin problema alguno en francés, hebreo, latín, griego antiguo, inglés y chino mandarín. Este último lo aprendió para poder comunicarse con la familia de su esposa.



15.- El 6 de diciembre de 2015, Zuckerberg y su esposa anunciaron que dejarían el 99% de sus acciones en Facebook durante su vida.



"Daremos el 99% de nuestras acciones –valoradas en la actualidad en cerca de 45.000 millones de dólares– a lo largo de nuestra vida”, señaló el joven magnate de Internet.

