Debido al coronavirus Covid-19, el regreso a las clases presenciales han tenido que esperar, pero ello no ha implicado que los estudiantes pierdan el año o no puedan acceder al conocimiento impartido por los docentes. Sin embargo, la nueva realidad nos ha mostrado distintos escenarios en la vida académica. Por un lado los videos de maestros comprometidos y decididos a aprender el uso de los dispositivos electrónicos para brindar una buena clase y, por el otro, profesores que no miden sus comentarios y terminan siendo tendencia por su poca empatía.

En las redes sociales circula un video en el que se puede ver al maestro es Jorge Saltijeral Oaxaca del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, institución educativa perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) haciendo un comentario calificado de clasista a uno de sus alumnos.

En la grabación el estudiante explica que no puede encender la cámara de su computadora durante la clase porque está descompuesta "totalmente rota", a lo que el educador responde: "Entonces qué sentido tiene que tome clases si no pueden tener los elementos".

El joven responde al profesor que es "poco considerado" tomando en cuenta que muy pocos de sus compañeros tienen acceso a ese dispositivo. "Muchos no pueden ni siquiera costearse una webcam o un celular", asegura.

La siguiente respuesta del docente es la que tiene molestos a muchos en la comunidad estudiantil: "Ese rollo sale sobrando. Los pobres ya se quedaron".

El video ya ha sido ampliamente compartido en diversas redes sociales, incluyendo en la cuenta oficial de Facebook del CCH Sur en donde los alumnos lo publican como comentario en los posteos. Ello ha llevado a muchos usuarios a criticar la actitud del docente y poner en duda su capacidad de enseñanza.

De acuerdo con las distintas publicaciones en las redes sociales el docente también imparte clases en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y no es la primera vez que ha sido señalado por comentarios y acciones de carácter discriminatorio.

Lee tambié: WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en 2021

Opiniones a favor y en contra

Las plataformas sociales se dividieron respecto al video pues mientras algunos señalaron que el profesor no era consciente de la situación de muchos jóvenes en el país, otros señalaron que la actitud del alumno tampoco fue correcta.

Algunos de los comentarios en contra del docente fueron: “El no tiene empatía, por lo tanto no tiene cualidades para ser docente”. "Pone en duda su capacidad didáctica, lo que está plenamente evidenciado es su falta de madurez y de empatía con los alumnos". “Es una gravísima falta de empatía y una respuesta irrespetuosa y ofensiva a un alumno”. “Y de qué sirve que el profesor los vea o no, con que escuche su clase es suficiente. Del alumno depende el compromiso y responsabilidad de aprobar la materia y de enviar las actividades solicitadas. México es un país que no está preparado, pero se adaptará”.

Cabe señalar que también hubo usuarios en redes que apoyaron la manera de actuar del maestro. “Es que ahora que se imparten clases en línea, los pretextos son: me está fallando el micrófono; me está fallando el internet; por mi casa se fue la luz; soy de un poblado sin internet; se me acabaron los datos; entre muchos otros más”. “Tanto el estudiante como el profesor tienen mala actitud”. “En internet se venden cámaras desde $230.00 estoy seguro que puede conseguir algo aun más barato” y es que varios señalaron que el alumno debía buscar la manera de resolver el problema en lugar de evidenciar al maestro.

A continuación te dejamos el video para que decidas si en verdad se pasó con el alumno o se está exagerando un poco.