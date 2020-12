Hace un par de meses Apple sorprendió a los usuarios con la noticia de que su nueva gama del iPhone 12 no incluiría cargador, aunque argumentaron hacerlo para beneficio del medio ambiente, a lo que los memes y las críticas no se hicieron esperar, entre ellos, los de la compañía china Xiaomi, que en aquel momento se sumó a las burlas compartiendo tweets irónicos:



Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja Afortunadamente solo era una pesadilla — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 14, 2020

A pesar de ello, recientemente la empresa asiática hizo público que su nuevo modelo, Xiaomi Mi 11, tampoco incluirá cargador, debido a que muchas personas tienen más de estos accesorios en sus casas, los cuales pueden reutilizar.

Así, mientras Xiaomi se sumó a la política ecológica de Apple y al plan de menos desperdicio, se pasó al bando de las tecnológicas criticadas.

Y ante el reciente anuncio de Xiaomi, los memes de nuevo no se hicieron esperar, ya que los compradores no sólo no están en desacuerdo con no se incluyan cargadores en la venta del teléfono, sino por la contradicción de los tweets que la marca china publicó meses atrás.

En Techbit te mostramos los memes más divertidos que circulan en redes, inspirados en Xiaomi.

Octubre Diciembre pic.twitter.com/nkA6CIQlog — Luis del Barco (@lbarcob) December 26, 2020

A ver a ver a ver, que paso aquí?#Xiaomi pic.twitter.com/TxGPPCPFeO — Adrιάη ADR (@Total_gamer) December 27, 2020

La gente se metía con apple por no incluir cargador , Xiaomi hará lo mismo. [Es oficial: El Xiaomi Mi 11 vendrá sin cargador en la caja ].

Yo: bendito karma pic.twitter.com/kxUO4Hm7AD —  (@LurtzSeriesX117) December 26, 2020

Xiaomi y Samsung no incluyendo cargador en sus equipos, luego de subir memes contra Apple. pic.twitter.com/yfSX5EZwKX — Víctor (@_VictorRKO) December 26, 2020

- Xiaomi burlándose de Apple por no incluir el cargador, el Mi 11 vendrá sin cargador - Xiaomi - pic.twitter.com/sc8BMemvvu — Carlos (@_carloskida) December 26, 2020

los usuarios de xiaomi se burlaban de la gente que iba a comprar los iphone 12 sin cargador y xiaomi anunció que van a sacar el Mi 11 sin cargador. así quedaron: pic.twitter.com/7gvE1NJu6e — mó (@champagnivy) December 26, 2020

Xiaomi criticando a #Apple porque el iPhone 12 viene sin cargador. ¡Y ahora el #Xiaomi Mi 11 vendrá sin cargador! Apple: pic.twitter.com/LqTpeLzlJB — Roberto Martín (@robbhaifisch) December 26, 2020

Algunos hicieron memes sobre la estrategia de Xiaomi, ya que no todos sus teléfonos Xiaomi Mi 11 vendrán sin cargador; será posible que cada usuario decida si desea comprar el modelo con cargador o sin él. Sin que exista un mayor o menor costo.



Cuando @Xiaomi anuncia su gama alta sin cargador, pero te ofrece la opción con cargador incluído al mismo costo. pic.twitter.com/dl9yDLzGmr — RENATO (Tincho) (@RenatoSoyOk) December 29, 2020

@Xiaomi te vende su último teléfono sin cargador como @Apple , pero te da la opción de comprarlo con el cargador por el mismo precio. Maravillosa jugada. pic.twitter.com/1J2XIrafz5 — DamboJose (@dambojose) December 28, 2020

Otros usuarios se tomaron con más humor el suceso, haciendo memes sobre la compra del cargador y las alternativas que hay en México, como adquirir uno de estos accesorios en un puesto.



Estampida en las tiendas de xiaomi para comprar el cargador para el nuevo #XiaomiMi11 pic.twitter.com/Uf4LOYIvGS — Soovil.com (@SoovilCom) December 28, 2020

