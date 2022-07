Los 31 nuevos emojis que llegarán a iOS y Android este 2022

El domingo, es el Día Mundial del Emoji, por lo que los usuarios de teléfonos celulares tendrán una vista previa de los emojis que eventualmente llegarán a iOS y Android.



Los nuevos emoji para iOS y Android



Si bien los diseños variarán según la plataforma, Emojipedia tiene una lista preliminar e imágenes de muestra para Emoji 15.0.



El Consorcio Unicode solo tiene 31 borradores de emoji este año que probablemente se implementarán en 2022 y 2023.



Si bien el borrador de emoji puede cambiar desde ahora hasta la finalización en septiembre, la mayoría (si no todos) lo lograrán. Los contendientes incluyen una cara temblorosa y emojis inalámbricos y chocar la mano.



El emoji de cara temblorosa se usará principalmente para reacciones de choque, o podría convertirse en el emoji oficial del terremoto gracias a sus atributos similares a vibraciones.



Si bien las personas a menudo usan el emoji de las manos juntas para chocar “los cinco”, este año obtendremos uno oficial. Empujar la mano hacia la derecha y hacia la izquierda actuarán como una forma de rechazar algo, o chocar los cinco cuando se usan juntos.



La reacción perfecta si tu jefe te pide que hagas algo, y luego puedes afirmar inocentemente que estás chocando los cinco como un verdadero profesional.



Emoji de Wi-Fi por fin disponible



Finalmente, también obtendremos un emoji inalámbrico. Sorprendentemente, no hay un emoji de Wi-Fi en este momento, por lo que todos tuvieron que usar el emoji de Antenna Bars, que está diseñado para imitar una señal móvil.



El emoji inalámbrico salvará a todos los amantes de Wi-Fi. Si has estado esperando un emoji de corazón rosa, parece que también llegará más adelante este año.



Nuevos animales llegan en forma de emoji



No sería una actualización de emoji sin algunos animales y plantas nuevos. Emoji 15 incluye nuevos mamíferos, pájaros e incluso un emoji de medusa que nadie quiere encontrar en una playa.



Este año tendremos cara de alce, burro, pájaro negro, ganso y un ala. Las vainas de jacinto, jengibre y guisantes también están en camino.



Los fanáticos de la música latina estarán encantados de saber que las maracas deberían aparecer como emoji en iOS y Android a finales de este año. Y si te obligaron a tocar una flauta o una flauta cuando eras pequeño, llega un emoji de flauta para revivir esos recuerdos de la infancia.



En total, hay 31 emojis recomendados para Emoji 15, que es significativamente menos que las 112 recomendaciones del año pasado y las 334 en 2020. "De hecho, es la cantidad más pequeña de emojis nuevos que Unicode ha recomendado en un momento dado". dice Emojipedia .



El Consorcio Unicode no finalizará esta lista hasta septiembre, pero generalmente se aceptan la mayoría de los borradores de candidatos. El propio Jay Peters de The Verge ha contribuido previamente con propuestas para la cara que saluda, las burbujas, la cara que bosteza y el emoji de waffle. Puedes leer sobre el proceso de creación de emojis aquí mismo .





