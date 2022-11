Lleva lonche en el bote de jabón de trastes y es viral en TikTok

Una vez más una situación cotidiana se hizo viral en redes. Esta vez causó furor en TikTok un hombre a quien le pusieron su lonche en el bote del jabón para trastes. Parece una broma, pero es real, que cada que alguien sube un video de situaciones comunes, existe una alta posibilidad de que este se replique y llegue a millones de personas, sin importar lo trivial que parezca el caso.

Un trabajador de la construcción a quien su esposa le puso su lonche en el bote de jabón de trastes se hizo viral en TikTok. Pese a las burlas, el hombre del video no dejó de disfrutar sus alimentos e incluso hizo mofa de su situación en la descripción del clip, el cual ya cuenta con más de 80 mil likes y 4 mil comentarios.



TikTok se burla de la reutilización de recipientes

El reciclaje de contenedores es más común de lo que se cree, incluso existen videos de gente tratando de adivinar el interior de recipientes que no guardan el alimento indicado en la etiqueta.

Sin embargo, a pesar de la cotidianidad de la reutilización de recipientes, el hombre que llevó su lonche en el bote de jabón recibió muchas burlas en los comentarios de su video viral en TikTok. “Le mandaron en ese recipiente, porque seguro no devuelve los recipientes”; “¿Dónde están los que usan los vasos de mermelada como sus vasos del diario?”, y cientos de comentarios más de risas, se adjuntaron debajo del video.

Contrario a la burla, también debajo del video se leen comentarios apoyando al reciclaje, a la reutilización y a las atenciones de las esposas, que pese a la adversidad se levantan temprano para ponerle lonche a sus parejas que salen a trabajar. “Eso es reusar, cuidar el medio ambiente”; “Lo que importa es el contenido”; “Seguro su mujer le tiene mucho cariño”, son algunos de los mensajes que se leen a favor de reutilizar los botes del jabón de trastes como recipientes para comida.

El trabajador viral por comer desde el bote del jabón

El video fue subido desde la cuenta de Jose Abrahan García Ríos, un albañil y tiktoker que se dedica a documentar y sacar provecho de las situaciones chuscas que vive en su trabajo en la obra.

Este hombre no temió en colocar en la descripción de su video viral el siguiente mensaje: “Cuando tu mujer te achica la presa y se ahorra el táper en tiempos difíciles”, demostrando que no tiene miedo a las burlas por llevar al trabajo su lonche en el bote del jabón de trastes.

No cabe duda de que no existe situación cotidiana que no pueda viralizarse en Tiktok, dividiendo opiniones y causando unas cuantas risas, tal como lo hizo este hombre que, al final, parece que disfrutó su comida sin importar nada más.

Además del bote del jabón de trastes, ¿tú qué recipientes reutilizas para llevar tu comida al trabajo? Presta atención, quizá seas el siguiente en hacerse viral.

