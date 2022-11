Llegan las Stories a Signal

Signal ahora tiene su propia función efímera similar a Snapchat o Instagram que puedes usar para compartir fotos con amigos. La aplicación de mensajería lanzó la función un mes después de revelar que se estaba subiendo al tren de Stories y ya estaba probando la capacidad en versión beta.



La nueva función de Signal



También llamada "Historias", la nueva función de Signal te permite publicar fotos que permanecerán visibles en la aplicación durante 24 horas, a menos que las borres antes de que se acabe el tiempo.

Signal dice que, como todo lo disponible en su aplicación, las Historias están encriptadas de extremo a extremo y solo serán visibles para las personas con las que hayas elegido compartirlas.



Estas personas podrían ser todas las personas de tus contactos que usan la aplicación, junto con cualquier persona con la que haya tenido una conversación individual o cuya solicitud de mensaje haya aceptado, incluso si nunca los agregó.



Stories personalizadas



También puedes crear historias personalizadas que solo estarán disponibles para los espectadores seleccionados que elijas, por ejemplo, tus colegas o personas con los mismos intereses.



Además, puedes compartir historias con grupos existentes. Solo ten en cuenta que todos en ese grupo podrán ver lo que compartes, incluso aquellos con los que nunca interactuaste en chats individuales.



Dado que Facebook e Instagram ya tienen características similares, y Snapchat todavía existe, queda por ver si la toma de Signal puede hacer que las personas usen más la aplicación.



Las Stories de Signal ahora están disponibles en su aplicación para Android e iOS, y también estarán "próximamente" en el escritorio.



Si prefieres no ver las Historias de un contacto, o si no estás interesado en publicar las tuyas propias, siempre puedes optar por no participar yendo a Configuración y activando "Desactivar historias".

