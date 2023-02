Llega la primera edición de los TikTok Awards for Business en México

TikTok no sólo busca inspirar creatividad a las personas sino también a las empresas, señaló Efrain Mendicuti, director de Global Business Solutions de TikTok México, durante la celebración de los premios TikToks Awards for Business en México, una iniciativa que reconoce a las marcas con mejores resultados en la plataforma.



El directivo agregó que desde el lanzamiento de operaciones de TikTok for Business en México en agosto de 2021, la plataforma de entretenimiento ha tenido un crecimiento relevante que le permitió descubrir diversas comunidades que comparten intereses comunes.



“Tenemos 18 meses operando con mucho éxito, pasión y enfoque tanto con grandes, medianas y aquellas empresas que usualmente no son ávidas en hacer publicidad, TikTok for Business ha tenido un crecimiento muy relevante en el país”, mencionó en entrevista.



La plataforma propiedad de la empresa china ByteDance que surgió en 2016, ganó popularidad por sus videos cortos y en formato vertical, realizó su segunda edición de premiación en México donde se estima que seis millones de personas estuvieron al pendiente de la transmisión.



TikTok, paso del baile a descubrir comunidades de interés común



Efrain Mendicuti recordó que en sus inicios se asoció a TikTok como una plataforma donde las nuevas generaciones subían videos de sus bailes, sin embargo, hoy en día, la plataforma evolucionó, ahora se tiene un catálogo amplio de contenidos de personas que generan videos sobre diversas disciplinas, como es el caso de psicología, negocios, derecho, biología, matemáticas y temas de emprendimiento, entre otros.



“¿Qué está sucediendo? Los usuarios estamos encontrando una plataforma en la que confirmamos que nuestros intereses de verdad importan, no sólo a nosotros, sino a muchas personas que están generando contenidos que coinciden con sus intereses”, resaltó.



En ese sentido, las marcas han descubierto a través de TikTok que también existen comunidades comparten esos mismos intereses, por lo que, las empresas buscan mejorar su presencia digital para que más personas descubran y compren sus productos y/o servicios.



TikTok for Business nace como una solución para ayudar a las empresas a conectar con las distintas comunidades, expresó Mendicuti, al referirse a TikTok Ads Manager una herramienta dirigida a Pymes y emprendedores mexicanos.



TikTok no es una red social es una plataforma de entretenimiento



Para el directivo, TikTok no es una red social, sino una plataforma de entretenimiento en la que los usuarios se conectan a través de aquello que les apasiona para descubrir contenidos.



Asimismo, expresó que a través del Machine Learning puede entender el proceso de aprendizaje de los hábitos y el comportamiento de uso de los usuarios en la plataforma.



“TikTok no es una red social, sino una plataforma de entretenimiento, con una distinción importante porque en una red social la experiencia de los usuarios depende del famoso social graph, es decir, qué contenidos están compartiendo las personas a las que tú sigues”, dijo.



Sin embargo, expresó que la plataforma no funciona de esa manera, sino que obedece a la experiencia del usuario depende del propio comportamiento de las personas, es decir, del contenido que les gusta o comparten.



Premian a las marcas más creativas del 2022.



En esta ocasión, los TikToks Awards for Business reconoció a las empresas que destacaron a lo largo de 2022 en sus campañas de publicidad con la ayuda de las herramientas de TikTok Ads Manager, además del reconocimiento a creadores de contenido sobresalientes en las plataformas.



Este año se inscribieron para participar en la competencia más de 230 campañas de una amplia diversidad de industrias como entretenimiento, comida, moda, retail hasta comercio electrónico y pymes. Las marcas ganadoras fueron premiadas en siete categorías que reconocen desde el uso técnico y creativo de los sonidos hasta aquellas campañas que fueron creadas para promover causas sociales como la inclusión.



Conoce las campañas galardonadas de este 2022



1. Mejor campaña de diversidad e inclusión: Nike MX Alate Sports Bra de Nike

2. Mejor uso creativo de un trend: Pintamos toda la casa de Tía Rosa

3. Mejor uso de sonido: Pintamos toda la casa de Tía Rosa

4. Mejor campaña de conversión/performance: La batalla de los pollos de KFC

5. Mejor engagement con la comunidad: La batalla de los pollos de KFC

6. Mejor colaborador con creador: A catar papas con Chip’s de Chip’s Barcel

7. Mejor campaña TikTok first: La Tía influencer de Tía Rosa

