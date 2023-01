LG Signature OLED M, la primera Smart TV inalámbrica del mundo

Esta mañana en Las Vegas, en el marco de la exposición de tecnología CES 2023, realizada esta semana en Las Vegas, en los Estados Unidos, el CEO de LG Electronics, William Cho dio a conocer las más recientes innovaciones de la firma, así como su estrategia y líneas de trabajo futuras.



Nueva Smart TV Signature OLED M



Durante su conferencia, en el Centro de Convenciones de Hotel Mandalay Bay, LG mostró su nueva Smart TV Signature OLED M, la cual consiste en una pantalla de 97 pulgadas con capacidades 4K cuya novedad es que a través de su Zero Connect, una caja receptora inalámbrica, se realiza el todo procesamiento del dispositivo.

De esta manera, el diseño de la pantalla es muy minimalista y, hasta a alrededor de 10 metros de distancia se puede poner el Zero Connect, el cual tiene las entradas para conectar otros dispositivos, a través de sus puertos HDMI, USB, Ethernet, entre otros.



Este modelo OLED también incorpora mejoras en brillo y precisión del color. Como es característico de los dispositivos de diodos orgánicos emisores de luz (OLED), el despliegue de las escenas oscuras es muy detallada, alcanzando “negros perfectos. Esto también se logra a través del uso del nuevo procesador α9 AI Gen6.



En el ámbito de los monitores, LG mostró modelos de la familia UltraGear con frecuencia de actualización de hasta 240 hercios y pantalla flexible, para establecer entornos más inmersivos al utilizar juegos de video.



LG ThinQ UP



En el área de casa inteligente, se anunció la llegada, inicialmente a los Estados Unidos y posteriormente a otros países del mundo, del nuevo estándar LG ThinQ UP. Este sistema consiste en una estrategia para que los electrodomésticos se actualicen a nuevas funciones a través de software, sin que las personas hagan gastos adicionales.



De esta manera, lavadoras, refrigeradores, secadoras, hornos y lavavajillas recibirán nuevas capacidades. Por ejemplo, la función Laundry Saver Mode para secadoras con ThinQ UP hará posible el que se mantenga girando el tambor, después de terminar el ciclo normal de uso, esto para evitar que las prendas se arruguen o generen olores, cuando no se saca la ropa de inmediato del dispositivo





Visión socialmente responsable



La empresa asiática también destacó los esfuerzos que realiza en materia de sostenibilidad. En ese sentido, explicó su estrategia Better Life for All (Una Vida Mejor para Todos), en la que se contempla el uso de materiales más amigables con el ambiente, así como la disminución de la huella de carbono de todos los dispositivos LG durante el todo el proceso de la vida útil del producto.



Quizá el objetivo más importante en este tema es el de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la fabricación de productos en 50%. También se buscará disminuir en 20%, por unidad, las emisiones de GEI derivadas del uso de siete categorías clave con el objetivo de lograrlo a más tardar en 2030.

