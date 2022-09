The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la secuela de Breath of the Wild

Nintendo finalmente reveló el nombre y la fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Trailer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Por medio de un tráiler, Nintendo reveló el nuevo nombre y la fecha de lanzamiento del juego el 12 de mayo de 2023 para Nintendo Switch.

Nintendo no mostró muchos detalles sobre lo que podemos esperar en el nuevo tráiler, pero pudimos ver más tomas de acción de Link en el juego.



Echamos un vistazo más de cerca a un nuevo poder Sheikah Slate que parece invertir el tiempo: Link sube a la cima de una roca que comienza a caer hacia arriba.



Al igual que en un tráiler anterior, Link da algunos grandes saltos hacia el cielo, pero de una sola vez, aterriza en un nuevo planeador con forma de pájaro de algún tipo.

Y hay un breve momento en el que Link escala solo, por lo que parece que escalaremos grandes obstáculos verticales una vez más.



Aquí está la descripción oficial del juego del comunicado de prensa de Nintendo: “Además de las vastas tierras de Hyrule, la última entrega de la legendaria serie Legend of Zelda te llevará a los cielos y a un mundo expandido que va más allá.



A la venta en mayo de 2023



Esperamos que la enorme aventura de Link comience de nuevo cuando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, salga a la venta para Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023”.



Y curiosamente, en el párrafo inicial del lanzamiento, Nintendo dice que "la aventura sin fin de Link comienza de nuevo", ¿ quizás insinuando un viaje en el tiempo?



Nintendo anunció por primera vez que estaba trabajando en una secuela completa de Breath of the Wild en 2019, y ha sido una espera agonizante para obtener más detalles sobre cuándo podremos jugar el juego.



La compañía mostró lo que ahora conocemos como Tears of the Kingdom en un impresionante tráiler durante el E3 2021 y prometió una fecha de lanzamiento para 2022, pero en marzo retrasó el juego hasta la primavera de 2023.



Ahora todos podemos hacer un círculo en nuestros calendarios para el 12 de mayo para explorar Hyrule una vez más.

