Las personas ya escriben en sus teléfonos casi tan rápido como en PC

La velocidad con la que actualmente escriben las personas en dispositivos móviles, se está acercando a las de los teclados físicos, de acuerdo con el estudio “How do People Type on Mobile Devices? Observations from a Study with 37,000 Volunteers”.

Investigadores de la Universidad Aalto de Finlandia, la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y la ETH Zürich de Suiza descubrieron que las personas escriben aproximadamente 70% tan rápido en dispositivos móviles como en teclados QWERTY.

El mencionado estudio realizó un análisis de los datos de velocidad y precisión de una prueba de mecanografía realizada por 37 mil voluntarios en 160 países.



De acuerdo con el estudio, una persona pudo alcanzar 85 palabras por minuto en un dispositivo móvil, mientras que el rendimiento promedio entre los voluntarios fue de alrededor de 36 palabras por minuto.

De igual manera, el uso de ambos pulgares demostró ser la mejor manera de lograr altas velocidades de escritura en dispositivos móviles. Alrededor del 74% de los usuarios en la encuesta informaron haberlo hecho.

"Nos sorprendió ver que los usuarios que escribían con dos pulgares lograban un promedio de 38 palabras por minuto, que es solo un 25% más lento que las velocidades de escritura que observamos en un estudio similar a gran escala de teclados físicos", señaló Anna Feit, investigadora de ETH Zürich y coautora del estudio.



Se descubrió también que la corrección automática aumentaba las velocidades de escritura en dispositivos móviles, pero la predicción de palabras no lo hacía, ya que el tiempo dedicado a pensar en elegir una palabra superaba su tiempo de escritura.

Los investigadores también encontraron un fuerte efecto generacional, con aquellos entre 10 y 19 años un promedio de 10 palabras por minuto más rápido en dispositivos móviles que aquellos en sus 40 años.