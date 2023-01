Las 6 selfies más recordadas de la historia

Las selfies llegaron hace años para quedarse. Sin embargo, no siempre fue posible tomarse una de ellas. En los primeros años de este milenio los dispositivos móviles no venían equipados con cámara frontales. Uno debía girar el aparato y rogar que la cámara trasera nos retratara tal como queríamos.

La llegada de los smartphones definitivamente cambió todo. Las selfies pronto se volvieron una tendencia. Las celebridades las adoptaron inmediatamente y pronto comenzaron a aparecer en las portadas de las revistas bajo este formato. Hoy vamos a repasar cuáles fueron las más populares de los últimos tiempos.

Fue en el 2014 cuando Ellen Degeneres sacó su celular del bolsillo en medio de los premios Oscar. Ella congregó a varios de los famosos de Hollywood para que posaran junto a ella ante la cámara. Quien sostenía el smartphone era Bradley Cooper.

Pronto la selfie se volvió viral y estaba en las portadas de todos los digitales del mundo. También aparecían Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong’o y Angelina Jolie.



Esta selfie es considerada como una de las más impresionantes de la historia. En la postal aparece Mike Hopkins, el astronauta que se realizó una auto foto en el espacio y con el planeta tierra de fondo. La imagen fue tomada en el año 2013.



Awesome selfie in Space from @NASA astronaut Mike Hopkins. pic.twitter.com/baRkl3pNAD via @SpaceLive

— Mia Farrow (@MiaFarrow) March 17, 2014