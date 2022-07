La modelo de OnlyFans que quiere comprar un equipo de futbol

Internet llegó a cambiar muchas cosas, incluida la manera en la que se hacen negocios. ¿Alguna vez imaginaste que una conejita Playboy pudiese comprar un equipo de fútbol? Lo creas o no, estamos a punto de verlo gracias a las ganancias que la creadora de contenido afirma haber conseguido a través de OnlyFans.



La chilena Daniella Chávez es una reconocida modelo y ahora influencer que gracias a la plataforma basada en suscripciones, OnlyFans, en 2 meses podría ser la dueña mayoritaria de un equipo de la liga de su país, el O’Higgins de Rancagua.





Foto. Instagram/@daniellachavezofficial

La conejita que quiere comprar el equipo de futbol O’Higgins

Además de ser una de las modelos latinas más famosas del mundo, Daniella Chávez es una gran “hincha” del fútbol, tanto así que las ganancias de su OnlyFans están siendo destinadas al proyecto de su vida: comprar al equipo de sus amores.



El Club deportivo O’Higgins es un equipo de fútbol chileno fundado en abril de 1955. Es una sociedad anónima deportiva y se encuentra en la posición 7 de la actual temporada de la liga chilena.



Daniella Chávez es de la ciudad de Rancagua, al igual que el O’ Higgins. Así, en sus redes sociales, el 21 de julio hizo públicas sus intenciones de comprar al equipo: “Voy a comprar el club de Fútbol O’Higgins, para eso creamos 'OnlyFans VIP'. Con todas sus suscripciones y compras haremos el sueño realidad”.



Al poco tiempo, informó que ya llevaba cerca de 5 millones de dólares para la causa: “¡Llevamos 5 millones de dólares para la compra del club! Gracias a cada uno por estar aquí”.



También ha informado en Twitter que no está lejos de la meta ya que, según ella, el equipo vale cerca de 15 millones de dólares.





Foto: Twitter

Leer también: “Perturbadoras”: Madre revisa las cuentas que siguen a su hija en TikTok

¿Quién es Daniella Chávez?

Daniella es muy conocida en el mundo de internet. Es una modelo y creadora de contenido para adultos con 16.6 millones de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok y Twitter, además de haber sido portada en Playboy para México, España y Venezuela. También, tuvo presencia en medios nacionales, ya que fue conductora en Televisa Deportes y tuvo una breve aparición en la serie de televisión Vecinos.



Actualmente cuenta con 2 perfiles en OnlyFans, uno “gratuito” donde se paga por desbloquear publicaciones y uno VIP, con una suscripción de 19.90 dólares mensuales, algo así como 405 pesos mexicanos.





Foto. Instagram/@daniellachavezofficial

El poder de OnlyFans

Según el sitio Hubite, este año la plataforma de creación de contenido ya superó los 2 millones de creadores y 150 millones de usuarios activos, dejando millones de dólares en ganancias.



OnlyFans es una página donde pagas una membresía mensual, de 6 meses o anual, por ver contenido exclusivo, desde clases de guitarra, cursos de pintura, música y, por supuesto, contenido para adultos.



Esta plataforma no tiene problema en permitir contenido sexual, lo cual beneficia a las personas que generan videos o fotos eróticas, ya que no hay intermediarios y se logra un acercamiento con los creadores que ninguna otra plataforma ofrece.



Además de las suscripciones (de las cuales un porcentaje va para OnlyFans), los creadores de contenido pueden ganar más a través de “propinas”, o pequeñas cantidades de dinero extra que los “fans” dan en agradecimiento por el contenido.



Daniella Chávez no es la única creadora que gana grandes cantidades de dinero. En el último mes, RileyReidx3 (461 mil 375), Jemwolfie (380 mil 365) y Therealbrittfit (310 mil 070) fueron las 3 personas que más suscripciones han generado. Tomando en cuenta que en promedio las suscripciones cuestan en 5 dólares, fácilmente cualquiera de ellas podría comprar más de un equipo de fútbol.



Leer también: Se hace viral por mostrar cómo son los supermercados en Cuba



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters