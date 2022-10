La disculpa de un niño por desperdiciar jabón conmueve internet

Las redes sociales están repletas de acciones de todo tipo y entre ellas la aparición de los niños son reconocidas como unas de las más tiernas y creativas, demostrando, en muchas ocasiones, su inocencia y falta de maldad. Tal como en el siguiente caso que te presentamos hoy en Tech Bit, donde la disculpa de un pequeño por desperdiciar jabón está conmoviendo a internet.



Y es que las niñas y niños no dejan de sorprender a las personas adultas, y muestra de ello es la gran cantidad de videos que se han vuelto virales en internet, donde la creatividad, la nobleza o la bondad, así como el ingenio y la astucia, asombran a las personas de mayor edad, las cuales suben el contenido a alguna de sus redes sociales para que otros usuarios aprecien lo sucedido.

Niño se disculpa por desperdiciar el jabón y se vuelve viral

En esta ocasión fue un niño de 7 años quien a través de una pequeña acción logró conmover no solo a su mamá, sino también a los usuarios de internet que fueron testigos de lo que el pequeño había hecho a través de una imagen que publicó su madre para capturar el tierno momento.



Fue a través de Twitter que la usuaria @traduadicción, madre del niño, subió un post en el que mostraba la pequeña carta que había dejado su hijo tras haber desperdiciado el jabón de la casa. El niño estaba consciente de que había cometido una travesura y asumiría su responsabilidad.



“Ayer me enfadé con el grande porque se puso a hacer experimentos en la ducha y gastó varios botes de jabón”, fueron las primeras palabras con las que la mamá comenzó su publicación. Posterior a ello, escribió: “Antes de dormir me dio esta nota. Iba con un billete de 20 euros de sus ahorros para que comprara los productos que desperdició”.



Ayer me enfadé con el grande porque se puso a hacer experimentos en la ducha y gastó varios botes de jabón. Antes de dormir me dio esta nota. Iba con un billete de 20 euros de sus ahorros para que comprara los productos que desperdició. pic.twitter.com/i42Ulwc7Jp — Traduadicción (@traduadiccion) October 21, 2022



Posterior a la descripción, el tweet muestra una imagen de la fotografía que la mamá le tomó a la carta que le escribió su hijo, aunado al pequeño sobre que contenía los 20 euros. El mensaje fue el siguiente:



"Mami, te he hecho este regalo, lo siento por haberte tratado así, y por haber gastado los jabones. Espero que con esto sirva (refiriéndose a los 20 euros del sobre). Te quiero".

Niño escribe carta a su mamá disculpándose y conmueve a usuarios de Twitter

Dicha acción del pequeño de 7 años fue reconocida por usuarios de Twitter quienes realizaron comentarios positivos sobre el detalle del pequeño hacia su mamá.



“Tienes un hijo maravilloso, un abrazo, felicidades disfrútalo mucho, son los grandes detalles que se quedan de por vida”; “Un claro ejemplo de lo bien educado que está ese chiquitín. Lo adoré”; y “Maravilloso!! Asumió la responsabilidad de sus actos!! Que bello ser humano estás educando”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter.



Por otro lado, en un comentario, la mamá aclaró que no se quedó con los 20 euros que le había dado su hijo y se los regresó, pues está convencida de que entendió la idea de por qué no se pueden malgastar las cosas.

