Joven choca su auto después de recibir su licencia de conducir

Conseguir una licencia de conducir para muchas personas, significa un gran logro el cual hay que festejar, sobre todo en los países en los que es necesario pasar una serie de pruebas detrás del volante antes de obtener el documento que señala que eres capaz de conducir responsablemente.



Este es el caso de una joven española quien se volvió viral en TikTok, ya que después de recibir su licencia de conducir, decidió compartir su felicidad con sus amigos por medio de un grupo de WhatsApp.



Leer también: Viral: Madre cobra renta a su hija de 18 años por vivir en su casa

Viral: saca su licencia de conducir y minutos después choca su auto



No obstante, su historia dio un giro inesperado, ya que minutos después, La tiktoker ingriiid_12 envió un mensaje de voz y una foto en la que se veía desconsolada al grupo de WhatsApp.



“No vais a creer lo que me ha pasado. Estoy super triste y enfadada conmigo”, indicó la joven. “Es que no me lo creo”, añade, mientras una de sus amigas le preguntaba lo que había pasado.



“Estaba súper bien, volviendo con el coche. Llego a mi casa, veo a mi madre grabando, es gracioso después me reiré pero ahora la estoy pasando muy mal y están todos muy enfadados. No conmigo sino por la situación”, señaló la chica.



La tiktoker señaló que, al ver a su madre grabándola decidió sacar el brazo para saludarla, por lo que no puso atención al bolante y terminó estrellándose contra el coche de su hermano.



El video viral cuenta hasta el momento con más de 29 mil “Me Gusta”, casi 2 mil compartidas y más de 462 mil reproducciones.







Chica viral del choque muestra momento exacto del accidente



En otro video, se puede ver el momento exacto en el que la joven choca contra el auto de su hermano, con la descripción "POV (abreviación de punto de vista en inglés): ni 24 horas con carnet".



Este video tiene actualmente más de 10 mil “Me Gusta”, más de mil 500 compartidas y más de 128 mil “reproducciones”.







Leer también: Joven renuncia tras escuchar "la verdad" de una empleada con años en la empresa



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters