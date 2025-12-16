¡Atención México! Powerball sortea un premio récord de MXN 22.5 mil millones este miércoles

Incluso las fortunas de los mexicanos más famosos parecen pequeñas al lado del premio mayor del Powerball, la lotería más grande del mundo. En pesos, estaríamos hablando de 22.5 mil millones de pesos, que serán adjudicados en la noche del miércoles 17 de diciembre si hay un ganador.

Participar en la lotería que podría convertir a cualquier mexicano en una de las personas más ricas del mundo, es posible a través de TheLotter México, el servicio de apuestas sobre loterías líder en el mundo.

Junto a una plataforma de juego novedosa y fácil de usar, TheLotter México permite a todos los mexicanos mayores de 18 años, apostar en las loterías de todo el mundo.

¡Estés donde estés, los MXN 22.5 mil millones del Powerball pueden ser tuyos!

A cualquier hora y en cualquier lugar puedes jugar al Powerball de Estados Unidos desde tu teléfono y tener la chance de ganar MXN 22.5 mil millones, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página de Powerball en TheLotter México Elegir el número de líneas a jugar Escoger los números de la suerte Confirmar la compra

Si tienes dudas o preguntas, el portal pone a tu disposición un Servicio de Atención al Cliente profesional y en español las 24 horas.

Cómo cobrar los premios

Cuando ganes una apuesta de lotería, serás notificado por correo electrónico y no tendrás que preocuparte por revisar los resultados. Es importante saber que no importa cuánto ganes, las ganancias son 100% tuyas. TheLotter México no cobra comisión sobre tus premios.

Ganadores de TheLotter

Con una plataforma 100% segura, TheLotter México es uno de los sitios de lotería más visitados por estos días en México, tanto por los gigantes premios que ofrece, como también por su enorme historial de ganadores.

Son muchísimos los jugadores que han reclamado increíbles premios en los 23 años de historia de TheLotter. ¡El portal cuenta con más de $2.5 mil millones MXN en premios a 9 millones de ganadores en todo el mundo!

Próximo juego

El próximo premio del Powerball de MXN 22.5 mil millones es el miércoles 17 de diciembre y cualquiera puede realizar sus apuestas en TheLotter México sin salir de casa. Es tu oportunidad de superar todas las probabilidades y ser el próximo ganador de la lotería de Estados Unidos.

www.thelotter.mx es operado en México por Calli Dos Operaciones S.A., de C.V., de conformidad con el oficio folio DGJS/DCRCA/2407/2022 de fecha primero de diciembre de 2022. Juegue responsablemente; no olvide que el objetivo principal es el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. Juegos prohibidos para menores de edad.

¿TIENES PROBLEMAS CON EL JUEGO? Llama al Centro de Orientación Telefónica: 800 911 2000, o visita http://www.juegosysorteos.gob.mx/es/Juegos_y_Sorteos/Atencion_al_Ludopata/ (SEGOB).