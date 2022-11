Jeff Bezos regalará la mayoría de su fortuna

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo que planea donar la mayor parte de su riqueza neta a organizaciones benéficas durante su vida, en una entrevista con el medio CNN.



Bezos quiere luchar contra el cambio climático



Bezos no dio detalles sobre cómo distribuiría el dinero o qué porcentaje exacto de su riqueza donaría, pero dijo que quería luchar contra el cambio climático y apoyar a las personas que pueden unificar a la humanidad, informó CNN.



Según los informes, el fundador de Amazon es la cuarta persona más rica de la Tierra, con una riqueza neta de 124 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

CNN informó que esta es la primera vez que Bezos anuncia planes para regalar la mayor parte de su fortuna. En un clip de la entrevista publicado por CNN, la entrevistadora Chloe Melas preguntó si Bezos planea "regalar la mayor parte de su riqueza en su vida".



“Sí, lo hago”, respondió Bezos. “La parte difícil es descubrir cómo hacerlo de manera apalancada… No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Tomó mucho trabajo duro, un montón de compañeros de equipo muy inteligentes, y estoy encontrando, y creo que Lauren [Sánchez, la pareja de Bezos] está encontrando lo mismo, que la filantropía es muy similar. No es fácil, es muy difícil”.



“Hay un montón de formas en las que creo que también podrías hacer cosas ineficaces”, agregó Bezos. “Estamos desarrollando la capacidad para poder regalar este dinero”.



Los comentarios convierten a Bezos en el último multimillonario en decir que donará parte o la totalidad de su riqueza a causas benéficas. En particular, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha dicho que planea regalar “prácticamente toda” su fortuna (actualmente estimada en 114 mil millones de dólares) a la Fundación Bill & Melinda Gates, que ha sido reportada como la organización benéfica privada más grande del mundo.



Gates también cofundó The Giving Pledge, una campaña para alentar a los superricos del mundo a donar la mayor parte de su riqueza a causas filantrópicas.



Bezos ha destinado previamente grandes sumas de dinero a causas benéficas, aunque nada que se acerque a la mayor parte de su riqueza. En 2020, anunció la creación del Bezos Earth Fund y se comprometió a gastar 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático.



Pero Amazon, el gigante del comercio electrónico que fundó Bezos y que creó la mayor parte de su riqueza, tiene un historial mixto en lo que respecta al medio ambiente.



Aunque en 2019, Bezos anunció un objetivo para 2040 para que la empresa se volviera neutra en carbono, las emisiones de dióxido de carbono de Amazon crecieron un 18 por ciento entre 2020 y 2021, según su último informe de sostenibilidad.



Bezos renunció como director ejecutivo de la compañía el año pasado y ahora se desempeña como presidente ejecutivo.

