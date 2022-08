Jay Y. Lee, heredero de Samsung, consigue indulto presidencial

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, perdonó al heredero de Samsung, Jay Y. Lee, y lo absolvió de los cargos de soborno con la esperanza de revitalizar la economía del país.



Historial de Jay Y. Lee



Lee fue sentenciado originalmente a cinco años de prisión en 2017 luego de ser declarado culpable de sobornar a funcionarios públicos para respaldar la fusión de dos filiales de Samsung, lo que habría consolidado su control sobre el gigante tecnológico.

Leer también: Viral: Realizan XV años mágicos con temática de Harry Potter



Salió en libertad después de un año detenido, pero la Corte Suprema de Corea del Sur anuló esa decisión y ordenó que se volviera a juzgar el caso.



Si bien Lee fue sentenciado a dos años y medio de prisión a principios de 2021 en ese nuevo juicio, fue puesto en libertad condicional medio año después en un desarrollo que los grupos cívicos describieron como otro ejemplo de que el sistema de justicia es indulgente con los ciudadanos del país.



Lee puede regresar a Samsung



Ahora, Lee no tiene que preocuparse por volver a ser enviado a prisión por cargos de soborno: el indulto presidencial incluso le permite volver a unirse a la junta directiva de Samsung y viajar al extranjero para cerrar acuerdos.



Anteriormente no se le permitió asumir un cargo oficial en Samsung bajo las condiciones de su libertad condicional, a pesar de que los ejecutivos de la compañía lo habían mantenido informado de los últimos desarrollos.



Según el portal especializado Bloomberg, ahora se espera que Lee tome importantes decisiones estratégicas para el gigante tecnológico, incluidos acuerdos relacionados con la fabricación de chips.



Al respecto, el gobierno coreano señaló en un comunicado:



"En un intento por superar la crisis económica revitalizando la economía, el vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, cuya pena de prisión suspendida finalizó recientemente, será reintegrado".



Del mismo modo, el ministro de Justicia, Han Dong Hoon, dijo en una sesión informativa:



"Con necesidades urgentes para superar la crisis económica nacional, seleccionamos cuidadosamente a los líderes económicos que lideran el motor de crecimiento nacional a través de la inversión tecnológica activa y la creación de empleo para ser indultados".



En su último informe de ganancias , Samsung registró un aumento del 12 por ciento en las ganancias debido a la débil demanda de dispositivos móviles y PC, que atribuyó a "problemas geopolíticos y preocupaciones sobre la inflación además de la continua debilidad estacional". La compañía también espera que la demanda de dispositivos de consumo se mantenga débil en los próximos meses.



Leer también: "Explota a la gente por dinero y no le importa": chatbot de Meta acusa a Zuckerberg de abusos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters