iOS 16 permitirá reportar spam en mensajes SMS

Si eres un usuario de iOS, probablemente estés acostumbrado a tocar "Reportar basura" cada vez que recibes un iMessage no deseado, que envía la información directamente a Apple.



iOS 16 te permitirá denunciar mensajes SMS no deseados



El sitio especializado MacRumors, informó que los mensajes SMS no deseados pronto se incluirán en la función de informes en iOS 16 beta 2, que se lanzó recientemente para desarrolladores y se lanzará al público en julio.

Apple solo está implementando la función para ciertos operadores, pero no ha especificado cuáles.



Los usuarios que marquen los mensajes SMS como basura enviarán el número y el contenido del texto tanto a Apple como al operador de su teléfono o dispositivo.



Informar mensajes de texto no deseados a un operador de telefonía normalmente requiere reenviar el mensaje completo a un número de cuatro dígitos (que la mayoría de la gente probablemente tenga que buscar), por lo que incluir esta función en la próxima actualización de iOS les ahorrará un paso a los usuarios.



Informar un mensaje como basura no bloquea el número, por lo que los usuarios aún tendrán que hacerlo manualmente.



Mensajes de texto sospechosos



Si has notado un aumento en los mensajes de texto sospechosos que ofrecen tarjetas de regalo gratuitas o alertas de entrega de paquetes que no ordenó, no se está imaginando nada.



Los mensajes SMS de spam y estafas están en aumento, en parte debido a las filtraciones de datos y la disponibilidad de software que facilita a los estafadores el envío masivo de dichos mensajes.



Casi 12 mil millones de mensajes de texto no deseados se enviaron en el mes de mayo en Estados Unidos según una estimación de la aplicación de bloqueo de spam RoboKiller.



Si estás nervioso por instalar la versión beta de iOS 16, solo tendrás que esperar un poco: Apple espera lanzar oficialmente iOS 16 al público en el otoño.

