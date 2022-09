Intel elimina los nombres de Celeron y Pentium para sus CPU portátiles de gama baja

Intel ha utilizado las marcas Celeron y Pentium para CPU desde la década de 1990, pero finalmente se están desvaneciendo, aunque no de la forma esperada.



Adiós Celeron y Pentium



La compañía está reemplazando ambas marcas por chips de computadora portátil de gama baja a favor de la insignia "Procesador Intel" más simple (si no exactamente creativa) a partir de 2023.



La medida ayudará a "simplificar" la línea, dijo el vicepresidente de Intel, Josh Newman.



Etiquetas Core, Evo y vPro se mantendrán



Las etiquetas Core, Evo y vPro se mantendrán. Intel no dijo cómo manejará la marca para los procesadores de escritorio, que aún incluyen los modelos Celeron y Pentium lanzados este año.



La decisión no sorprende. Tanto los nombres de Celeron como los de Pentium han sido sinónimos de procesadores de gama baja durante años, y las diferencias prácticas para los usuarios han sido, en el mejor de los casos, modestas.



Esto aclara lo que estás recibiendo. Si no ve "Core", es un modelo básico. Y seamos honestos: las personas que compran computadoras portátiles de nivel de entrada no buscan una marca específica como sus contrapartes entusiastas. Aquí, el precio y la funcionalidad básica son más importantes.

