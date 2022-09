Instagram trabaja en una función de reenvío

Instagram se está preparando para dar a los usuarios la posibilidad de volver a publicar las publicaciones y carretes de otros usuarios, confirmó la red social al medio especializado TechCrunch. Aunque la empresa propiedad de Meta aún no ha lanzado públicamente la función de reenvío, planea comenzar a probarla pronto con usuarios selectos.



Compartir publicaciones en Feed



"Estamos explorando la capacidad de compartir publicaciones en Feed, similar a cómo puede compartir en Historias, para que las personas puedan compartir lo que resuena con ellos, y para que los creadores originales sean acreditados por su trabajo", dijo un portavoz de Meta a TechCrunch en un Email. “Planeamos probar esto pronto con un pequeño número de personas”.



La nueva función fue descubierta por primera vez por el consultor de redes sociales Matt Navarra , quien publicó una captura de pantalla que muestra una pestaña de Reenvíos. La pestaña probablemente albergará todas las publicaciones y carretes que los usuarios han compartido en sus cuentas. Según la captura de pantalla, la pestaña Volver a publicar aparecerá en los perfiles de los usuarios junto con las pestañas de publicaciones, carretes y fotos etiquetadas.



Actualmente no hay una forma directa de volver a publicar la publicación de otro usuario en Instagram, pero los usuarios que desean compartir publicaciones a veces usan aplicaciones de terceros para hacerlo.



La adición de una función de reenvío eliminaría la necesidad de soluciones alternativas cuando se trata de compartir publicaciones. Vale la pena señalar que, aunque actualmente puede compartir la publicación de alguien en su historia, esta próxima funcionalidad de reenvío le permitirá compartir la publicación en su feed.



Es probable que Instagram sepa que muchos de sus usuarios ya usan la función para compartir Historias y también usan DM para compartir publicaciones con amigos, y ahora está tratando de brindarles a los usuarios una mejor manera de compartir ampliamente las publicaciones que les gustan.



De dónde vino la idea



Podría decirse que el concepto de reenvíos en las redes sociales se originó en la función retuit de Twitter, que desde entonces ha sido adoptada por otras plataformas.



Los planes de Instagram para una función de reenvío surgen cuando TikTok ha estado probando su propia versión del retuit de Twitter con la adición de un nuevo botón "Reenviar" que permite a los usuarios amplificar videos en la plataforma compartiéndolos con sus propios seguidores.



Pero a diferencia de un retuit de Twitter, los videos que se vuelven a publicar en TikTok no aparecen en su propio perfil de TikTok, ya que solo se envían a los feeds For You de sus amigos.



En el caso de Instagram, los reenvíos aparecerán en los feeds de tus seguidores y también se mostrarán en tu perfil en la pestaña de reenvío designada, según la captura de pantalla compartida por Navarra.



Parece que Instagram ha estado trabajando en las reposiciones durante al menos unos meses, ya que el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi detectó la función en desarrollo en mayo. Según las capturas de pantalla compartidas por Paluzzi, los usuarios podrán encontrar la opción de volver a publicar en el menú para compartir. Las capturas de pantalla también sugieren que los usuarios tendrán la opción de agregar sus propios pensamientos al compartir una publicación.



Si TikTok elige implementar la opción de reenvío de manera más amplia, podría ser una nueva forma para que los creadores descubran su contenido. Además, como señala Instagram, podría ser una forma de garantizar que los creadores originales reciban crédito por su trabajo. Actualmente, Instagram está lleno de memes y fotos que se han vuelto a publicar y que a menudo no dan crédito a los carteles originales, por lo que la adición de una función de reenvío podría ayudar a garantizar que los carteles originales reciban crédito cuando su trabajo se comparta ampliamente.



Al igual que con cualquier otra función de prueba, se desconoce si Instagram planea lanzar su función de reenvío para todos los usuarios. Es probable que aprendamos más sobre la función una vez que ingrese a la fase de prueba en breve.



