Instagram prueba el uso de IA para escanear tu rostro y verificar tu edad

Instagram está probando nuevos métodos para que los usuarios verifiquen su edad, incluida una herramienta de inteligencia artificial creada por una empresa externa, Yoti, que estima la edad que tienes simplemente escaneando tu rostro.



Instagram prueba herramienta de inteligencia artificial que verifica tu edad escaneando tu rostro



Oficialmente, debe tener al menos 13 años para registrarse en una cuenta de Instagram, pero durante años la compañía hizo pocos esfuerzos para hacer cumplir esta regla.



Hasta 2019, ni siquiera se molestaba en preguntar a los nuevos usuarios su fecha de nacimiento, y mucho menos en intentar verificar esta información. Sin embargo, después de que los expertos en privacidad y seguridad infantil lo examinaran a fondo, Instagram ha introducido cada vez más funciones de verificación de edad, así como métodos para separar a los usuarios más jóvenes de los adultos.

Actualmente, Instagram les pide a los usuarios que verifiquen su edad solo cuando los adolescentes intentan editar su fecha de nacimiento para mostrar que tienen 18 años o más.



Opciones para verificar la edad en Instagram



Para verificar su edad, los usuarios pueden enviar imágenes de varias tarjetas de identificación y, a partir de hoy, los usuarios en EU tendrán dos opciones adicionales: verificación social y estimación de IA.



Para el primer método, el comprobante social, Instagram le pedirá a tres seguidores mutuos del usuario que confirmen la edad que tienen.



Los seguidores mutuos deberán ser mayores de 18 años y tendrán tres días para responder a la solicitud de Instagram.



El segundo método, la estimación de IA, consiste en enviar un video selfie a una empresa externa, Yoti, que utiliza el aprendizaje automático para estimar la edad de una persona.



Yoti es un jugador muy conocido en la edad en línea y la verificación de identidad, y su tecnología ha sido aprobada para su uso por el gobierno del Reino Unido y los reguladores digitales alemanes.



Utiliza varias señales faciales para estimar la edad de un objetivo. Aunque la propia compañía dice que no sabe cuáles son exactamente estas señales.



De hecho, puedes probar el sistema de Yoti en la web y ver sus índices de precisión. Los números muestran, en años, la tasa de error de las estimaciones de edad de Yoti para diferentes rangos de edad, tonos de piel y géneros.



Los datos muestran que el sistema de Yoti es menos preciso para los rostros femeninos y las personas con piel más oscura, y que para los menores de 24 años, sus estimaciones pueden tener un error de hasta 2,5 años.



Sin embargo, si la herramienta hace una conjetura amplia sobre la edad de un usuario, su precisión mejora. Un análisis de 2020 del sistema de Yoti realizado por un tercero sin fines de lucro encontró que era 98.89 por ciento confiable para adivinar si las personas de 18 años tenían o no más de 25 años.



No está claro cómo se traducirán estas cifras para el caso de uso de Instagram, o si el sistema es realmente lo suficientemente seguro para este propósito.



Esta no es la única herramienta impulsada por IA que usa Instagram para intentar estimar las edades de los usuarios. Desde 2019, la empresa utiliza sistemas automatizados para buscar usuarios menores de edad.



Estas herramientas escanean información como las publicaciones de cumpleaños de los usuarios y la edad de sus grupos de amistad. Entonces, por ejemplo, si un usuario dice tener 20 años, pero publica sobre celebrar su cumpleaños número 17, su cuenta será marcada y es posible que tenga que verificar su edad.



Instagram dice que está trabajando para agregar nuevos puntos de datos a este sistema, e incluso está probando una herramienta de análisis de lenguaje que determinará si un usuario es un adulto o un adolescente en función de cómo escribe.

