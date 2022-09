Instagram está trabajando para evitar que recibas fotos de desnudos

Las fotos de desnudos no solicitadas son un gran problema en las redes sociales, pero se informa que Instagram está trabajando en una herramienta que podría ayudar a cambiar eso.



Instagram trabaja en la tecnología de "protección de la desnudez” en mensajes



Una captura de pantalla tuiteada por el investigador Alessandro Paluzzi indica que la tecnología de "protección de desnudos" "cubre fotos que pueden contener desnudos en el chat", dando a los usuarios la opción de verlas o no. El padre de Instagram, Meta, confirmó al medio especializado The Verge que la herramienta está en desarrollo.

Meta dijo que el objetivo es ayudar a proteger a las personas de imágenes de desnudos u otros mensajes no solicitados. Como protección adicional, la compañía dijo que no puede ver las imágenes ni compartirlas con terceros.



"Estamos trabajando en estrecha colaboración con expertos para garantizar que estas nuevas funciones preserven la privacidad de las personas, al tiempo que les dan control sobre los mensajes que reciben", dijo un portavoz. Planea compartir más detalles en las próximas semanas antes de cualquier prueba.



Función similar a "Palabras ocultas"



La nueva función es similar a la herramienta "Palabras ocultas" lanzada el año pasado , agregó Meta. Esa característica permite a los usuarios filtrar mensajes abusivos en solicitudes de DM en función de palabras clave.



Si una solicitud contiene cualquier palabra de filtro que haya elegido, se coloca automáticamente en una carpeta oculta que puede elegir no abrir nunca, aunque no se elimina por completo.



La característica es bienvenida, pero hace mucho tiempo que se debe, ya que las compañías de redes sociales ignoraron en gran medida las fotos de desnudos no deseados y ahora son un problema generalizado.



Un estudio realizado en 2020 por el University College London encontró que de 150 jóvenes de entre 12 y 18 años, al 75.8 por ciento se les habían enviado imágenes de desnudos no solicitados.



El envío de fotos de desnudos no deseados, también conocido como "cyberflashing", ha sido objeto de múltiples jurisdicciones, incluidas California y el Reino Unido. En el Reino Unido, podría convertirse en un delito penal si el parlamento aprueba el proyecto de ley de seguridad en línea.



California no llegó tan lejos, pero el mes pasado, la legislatura estatal y el senado votaron unánimemente para permitir a los usuarios demandar por fotos de desnudos no solicitados y otro material sexualmente gráfico.

