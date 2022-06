Inscríbete al Juego del Calamar de Netflix y gana 4.6 millones

En caso de que no la hayas visto, la serie "El Juego del Calamar", escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, basa su trama en un concurso donde un total de 456 participantes deberán superar una serie de juegos infantiles con consecuencias fatales si pierden, todo con la intención de ganar un millonario premio. Pues esta dinámica está por traspasar los límites de la fantasía y tú puedes vivirla, te decimos cómo.

Junto con el anuncio de la segunda temporada, Netflix también dio a conocer lo que seguramente cumplirá el sueño de varios de los fanáticos de la serie: un reality show basado en la dinámica de la trama en donde, al igual que en el programa, se contará con 456 participantes y el ganador será acreedor a un premio de 4.56 millones de dólares.

El premio equivale a alrededor de 94 millones de pesos mexicanos y será quien supere todas las pruebas quien logre llevarse esa cantidad en sus bolsillos. Por supuesto la diferencia es que quienes pierdan no sufrirán las consecuencias fatales de los participantes en la serie.



Imagen: Netflix

Fue durante el Festival Banff Media, que se llevó a cabo del 12 al 15 de junio, donde se anunció, por parte de Bela Bajaria, ejecutiva de Netflix, el proyecto del reality que llevará como título Squid Game: The Challenge.

Lo único que se conoce hasta ahora es que la filmación de Squid Game: The Challenge se llevará a cabo en Reino Unido y contará con un total de 10 episodios.

Leer también: Con memes, usuarios le dicen adiós a Internet Explorer

Cómo participar en Squid Game: The Challenge

Hay buenas noticias. Los participantes de este reto serán elegidos alrededor del mundo por medio de un casting por lo que los mexicanos que sean fanáticos de esta serie pueden aplicar.

Lo primero que tienes que hacer si te interesa participar en el casting es ingresar al registro, que ya se encuentra abierto, en la página https://www.squidgamecasting.com y, si resides en México, seleccionar la categoría de "Global".

Durante el registro la plataforma te solicitará algunos datos personales, el anexo de una serie de fotografías y un video donde relates las razones por las cuales deberías ser seleccionado para concursar y vivir la excitante experiencia de El Juego del Calamar en la vida real.

Además de llenar el formulario deberás aceptar todos los términos y condiciones del reality.



Foto: Pixabay

Pero antes de inscribirte toma en cuenta que, debido a que el casting y el show se realizará en Reino Unido, Netflix ha puesto como requisito indispensable para participar en esta dinámica que los postulantes hablen inglés.

Aunque si no hablas inglés, no debes preocuparte tanto pues, según lo declarado en un artículo de The Hollywood Reporter, si esta primera edición del reality resulta un éxito, existe gran probabilidad de que se produzcan versiones posteriores en otros idiomas.

La filmación de Squid Game: The Challenge comenzará en los primeros meses del 2023 y Netflix está apostando a que se convertirá en la competencia más grande de la historia. “El Juego del Calamar tomó al mundo por asalto con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director Hwang Dong-hyuk. Estamos agradecidos por su apoyo mientras convertimos el mundo ficticio en realidad en esta competencia masiva y experimento social”, declaró Brandon Riegg, Vicepresidente de series sin guión y documentales de Netflix, para The Hollywood Reporter, respecto al anuncio del reality.

Leer también: Olvida los huevos en el carro, se cuecen por el calor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.