India comienza piloto de su rupia digital con 4 bancos

Los activos digitales cada día son más populares entre usuarios, naciones e instituciones, razón por la cual algunos países se han interesado en contar con su propia moneda virtual. Entre dichas naciones se encuentra India, país que ha comenzado a realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento de su rupia digital.



India comienza pruebas de su rupia digital



Al respecto, el Banco Central de la nación dio inicio a un piloto de moneda digital a través de cuatro instituciones bancarias, según señaló el medio especializado Bitcoin México.

Leer también: Cómo hacer que el celular no consuma batería mientras duermes



El Banco de la Reserva de la India (RBI), el banco central del país asiático, pidió a cuatro bancos poner a prueba la moneda digital del banco central de la India (CBDC).



“Hay un proyecto piloto sobre una CBDC. El RBI podría venir con el lanzamiento este año, cuando se lanzará exactamente el producto y se deben ver las especificaciones” señaló un alto funcionario del RBI al medio especializado Bitcoin News.



India quiere garantizar el correcto funcionamiento de su rupia digital



Además del apoyo solicitado a State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India y Bank of Baroda, bancos del sector público, el Banco de la Reserva de la India quiere asegurarse de que el proyecto de su CBDC cuente con el menor número de errores, por lo que ha recibido asesoría de varias empresas fintech sobre la rupia digital.



¿Qué es la rupia digital?

En su discurso sobre el Presupuesto 2022, Nirmala Sitharaman, actual ministra de Finanzas de India, señaló que el Banco de la Reserva de la nación pondría en marcha su propia rupia digital en el nuevo año fiscal, la cual entrará en circulación en 2022-23.



Asimsimo, Sitharaman indicó cómo la introducción de este tipo de dinero virtual podría proporcionar un impulso significativo a la economía digital.



“La moneda digital también conducirá a un sistema de gestión de moneda más eficiente y económico”, dijo.

Leer también: Video viral: Cumple 30 años y lo celebra como quinceañero



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters