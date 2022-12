“Imagino que es para el pañal": mujer tiene particular confusión en TikTok

Las redes sociales, en especial TikTok, siempre se llenan de contenido que nos saca una sonrisa e incluso también una carcajada.

Recientemente unas jóvenes se volvieron virales cuando se conoció un video donde una enseña una prenda de ropa que le compró a su sobrinita. Sin embargo el momento cómico aparece cuando se dan cuenta que la ropa que compraron no es para bebés, sino que es para perros.

Una de las jóvenes aparece en el video mostrando muy contenta la ropa de Stitch (uno de los personajes más queridos de Disney) que le compró a su sobrina. Pero luego quien está a su lado le consulta para qué sirven los huecos que tiene la prenda. A lo que la otra chica le responde: “Imagino que es para el pañal”.

Rápidamente ambas comienzan a leer las instrucciones de la prenda y se dan cuenta que la ropa es para perro y no para bebé. El video fue compartido en TikTok por la usuaria Luchi Fiol y el mismo cuenta con más de 17 millones de reproducciones actualmente.



Tras darse cuenta de este error, ambas jóvenes comienzan a reír y no pueden parar. "No me lo puedo creer, menos mal que no se lo he regalado", dice una de ellas. “Pero esto cómo se lo pones a un perro”, continúa.

“Yo no tengo perros y desde que lo vi me di cuenta que es para todo menos para un bebé”, “Yo desde el primer momento dándome cuenta que es para un perro”, “Cuando lo vi, lo pensé, no tengo perros pero tengo hijos”, son solo algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en este video.

Sin embargo también se pueden leer muchos comentarios de usuarios que aseguran que les sucedió lo mismo, y que compraron prendas de ropa pensando que eran para bebés y las mismas terminaron siendo para perros. Sin dudas Tik Tok está lleno de momentos divertidos los cuales sacan una sonrisa como fue el caso de estas dos jóvenes.