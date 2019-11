Huawei impulsa ecosistema tech

Este martes, Huawei trajo a México, por primera vez, su evento Huawei Developer Day, en el que ofrecieron a desarrolladores de software móvil información y herramientas para impulsar la creación de aplicaciones dentro del ecosistema digital de esa compañía. Este conjunto de soluciones está integrado por los dispositivos móviles que desarrollan, su sistema operativo y plataformas de gestión de información y almacenamiento a través de la nube.

“Estamos muy emocionados de compartir experiencias con ustedes. Tenemos una posición única para impulsar un nuevo ecosistema a través de nuestra estrategia 1-8-N, que integra, en el centro, a nuestros smartphones, acompañados de nuestros dispositivos inteligentes (como tabletas) y, finalmente, otros elementos que pueden conectarse a internet. Nuestras plataformas están abiertas a los desarrolladores”, comentó Cristina Yi, Marketing Director de Huawei Devices en México.

Y es que, en la actualidad, la empresa tecnológica cuenta con alrededor de 570 millones de usuarios de sus smartphones en todo el mundo. Solamente, en 2018, vendieron un total de 200 millones de celulares y, tienen la expectativa de lograr posicionar, durante 2019, un total de 250 millones.

De esta manera, para incrementar el número de desarrollos nativos, Huawei se fijó el objetivo de apoyar a los desarrolladores de América Latina y México para llegar a todas esas personas a través de sus aplicaciones. Todo, según divulgó la marca, con la ayuda de los dos pilares de este ecosistema: Huawei Mobile Services (HMS) y AppGallery.

“HMS se trata de un conjunto de aplicaciones que ayudan a crear a los desarrolladores, para mejorar la experiencia de los usuarios y ayudarlos a integrarse dentro de nuestra plataforma de apps. Se compone de tres núcleos, el primero es un mapa de conocimiento para empezar a diseñar; el segundo que los ayuda a crecer y; el tercero que los guía para monetizar y comenzar a ganar dinero”, añadió Yi.

Todas estas apps podrán añadirse directamente en la plataforma digital de aplicaciones de Huawei, AppGallery, donde también se ofrecen herramientas de posicionamiento y reconocimiento de mercado para que los desarrolladores puedan ver un crecimiento óptimo de sus creaciones, así como un retorno llamativo de inversión.

“A través de esta plataforma añadimos capas de seguridad extra para que los usuarios estén seguros de lo que descargan. Además, ofrecemos selecciones inteligentes de posibles apps por cada persona, gracias a nuestras herramientas de Inteligencia Artificial y el trabajo de los editores de la tienda. Además, para los desarrolladores, tenemos recursos de exposición para que se posicionen entre los 390 millones de usuarios activos mensuales en la plataforma”, comentó Carlos Morales, PR Director de Huawei Devices en México.

Con esto, Huawei reafirma su compromiso en México, sumado a la inversión de mil millones de dólares dedicados para este desarrollo de aplicaciones a nivel mundial, de los cuales 50 millones serán para Latinoamérica, donde se instalarán 10 de los 50 nuevos espacios de innovación digital planeados por la compañía. De esta manera, en nuestro país será instalado uno de los Laboratorios Digitales de la firma asiática, para impulsar el desarrollo de los creadores en la región.

Apps más inteligentes gracias a la IA

Muchas de las aplicaciones hoy en día se apoyan en soluciones y análisis hechos por Inteligencia Artificial, sin embargo, el hecho de que los datos deban transferirse del dispositivo a una base de datos y luego estos sean analizados y, posteriormente enviados de vuelta, puede resultar un poco problemático para la inmediatez de las necesidades actuales. Sin embargo Huawei puso a disposición de los desarrolladores, la herramienta HiAI, con la cual se puede convertir a las apps en elementos mucho más inteligentes.

HiAI se trata de una herramienta basada en la Inteligencia Artificial On Device, esto es, que el análisis de los datos y el procesamiento de estos se realiza en el mismo dispositivo, sin ser enviado a una base y procesados de forma remota. Esto permitirá no solo tener información más rápida sino darle más poder a las soluciones ofrecidas por los creadores. “Debemos estar preparados para tomar ventaja de la plataforma HiAI ahora, pues la Inteligencia Artificial “On Device” representa muchas ventajas, principalmente porque los datos son procesados en el dispositivo mismo pero, además, es más seguro pues tu información se queda en tu teléfono o PC o smartwatch, además no necesita de conexión a alguna red, por lo que podrás seguir disfrutando de los beneficios del análisis de data sin estar online”, dijo Daniel Dias, Product Director de Huawei en Brasil.

Sin embargo, los desarrolladores deben enfrentarse a diversos retos al momento de sacar el mayor provecho de sus aplicaciones, como las limitantes de memoria, procesamiento o incluso almacenamiento, algo en lo que HiAI también toma partido.

Gracias a funciones como Foundation, serás capaz de elevar las capacidades del dispositivo, enfocando todo a la aplicación que se utiliza. Durante el evento, estas capacidades fueron presentadas a través de la app SketchAR que te permite aprender a dibujar a parir del escaneo de un dibujo ya hecho, ofreciendo el paso a paso desde un boceto para lograr el resultado final.

De igual modo, la función HiAI Engine permite enfocar esfuerzos a tareas como reconocimiento de texto, de imágenes, facial, de video y hasta de códigos con lo que se pueden crear, por ejemplo, traducciones a mayores niveles, tal es el caso de la aplicación Storysign que, apoyada de HiAI Engine, es capaz de identificar cuentos para niños y traducirlos en lenguaje de señas, para que así, niños con discapacidad auditiva puedan aprender dicho lenguaje.

Las funciones optimizadoras de HiAI ya son parte de un gran ecosistema, que sigue en crecimiento con más de 3 mil 500 asociados y 40 mil desarrolladores trabajando con ella, la cual es compatible con más de 20 dispositivos de la familia Huawei.

Para empezar a desarrollar y optimizar tus aplicaciones con HiAI, ingresa al sitio: developer.huawei.com/consumer/en/hiai

¿Qué dicen los desarrolladores de apps?

“Nos hemos apoyado de Huawei Mobile Services (HMS) para hacer recomendaciones inteligentes a nuestros usuarios sobre videos que podrían gustarles, además posicionarnos en la AppGallery nos ha permitido obtener una gran cantidad de nuevos usuarios, pues en total hemos logrado a través de esa plataforma más de un millón de descargas. Nos honra ser parte de HMS y ser parte de la base de usuarios de AppGallery, y creemos que si las empresas nos unimos podemos alcanzar más fácilmente el éxito”, Wang Pin, representante de Likee.

“Tiene poco que nos trasladamos a AppGallery y realmente creemos que es una herramienta sencilla pues solo nos ha tomado dos semanas para estar disponibles para el usuario, algo que suele ser más complejo en otras plataformas. Además nos hemos aliado con Huawei para crear campañas de cobranding, pues al ser una aplicación debemos mostrarnos en un smartphone y hemos decidido que sea a través de equipos de la compañía, de igual forma ofreceremos a usuarios de la app incentivos a través de AppGallery”, Enrique Negroe, representante de UnDosTres.

“Nos hemos integrado a la AppGallery y realmente ha sido muy sencillo. Además añadiremos nuestro feed informativo a la plataforma de cartas a través de la Huawei Assistant y la Ability Gallery. Además, gracias a HMS hemos podido identificar información relevante sobre los usuarios de Huawei e identificamos que al ser parte de esta plataforma, podremos llegar a los cerca de 35 millones de usuarios interesados por información deportiva”, Luis Fernández, de Caliente Sports.

Impulsa el crecimiento de tu app con Huawei Assistant y Huawei Ability Gallery

Huawei confirmó la llegada a América Latina de dos de sus herramientas principales enfocadas en la optimización y acercamiento de las aplicaciones con los usuarios, se trata del Huawei Assistant y la Huawei Ability Gallery, mediante las cuales los desarrolladores podrán ofrecer sus servicios de manera directa, en el momento preciso que el usuario tenga una necesidad específica.

De este modo, si el usuario tiene una duda sobre algún tema, como el clima de su ubicación o los resultados del partido de futbol de su equipo favorito, podrá consultarlo a través del Huawei Assistant a través de texto o voz, lo que desplegará una serie de resultados inmediatos con la información solicitada. El elemento clave de este sistema es que la información es proporcionada por las aplicaciones mismas, así, el usuario podrá identificar quién tiene los datos más útiles o afines a sus necesidades y dar el paso a la aplicación completa.

Además, la información ofrecida por las apps es resumida para verse en formatos pequeños y rápidos en forma de cartas que aparecerán a modo de notificaciones para brindar de manera rápida los detalles esenciales que el usuario necesita, esto gracias a las posibilidades de la Ability Gallery que permite obtener todos los datos a través de ciertas acciones.

Estas recomendaciones pueden desplegarse de modo automático gracias a la percepción inteligente de información de un evento específico. Así, por ejemplo: si un avión se retrasa, el asistente ofrecerá esa notificación de manera instantánea, dando opciones para revisar los nuevos horarios, tiempos de espera u otros vuelos en la app de la aerolínea.

Asimismo, podrá identificar elementos a través del sensor de la cámara del dispositivo y, en caso de requerir datos como las calorías de una manzana, solo bastará con apuntarla con la cámara, tocar en la pantalla el elemento a analizar y determinar qué información se quiere conocer.

Todos los datos y servicios que se despliegan son proporcionados por las propias compañías y sus aplicaciones.

Para utilizar estas herramientas solo es necesario registrar la app con Huawei que se encargará de guiarte para resumir y crear formatos pequeños para tu información para, posteriormente, añadir la función y brindarla a tus usuarios.

Huawei Assistant y Ability Gallery ya están disponibles y serán de acceso gratuito para los desarrolladores hasta el término de 2019. Para ser parte del registro, puedes ingresar al sitio de internet: developer.huawei.com/consumer/en/huawei-hag

Más allá de la conectividad, entendiendo a los usuarios

En el panel “More than Connectivity” líderes de empresas digitales con alcance global conversaron sobre los desafíos de compañías de crecimiento exponencial, basadas en herramientas tecnológicas como Realidad Aumentada o Inteligencia Artificial, para identificar a sus usuarios, así como sus necesidades y cómo un desarrollador puede aproximarse a ellos.

Al desarrollar hoy, uno de los puntos esenciales a considerar es el aprovechar las innovaciones tecnológicas atendiendo las necesidades y no la tecnología en sí misma, pues esta puede pasar desapercibida.

“La tecnología cambia cada dos o tres años, y lo que desarrollamos entonces, si no se actualiza, puede que ahora ya no sirva y en el momento en que descifras cómo es que funcionan estas innovaciones solo agarras la puntita de los usuarios. Lo que debemos hacer ahora es entender cómo darles experiencias innovadoras y que los usuarios se identifiquen con ellas”, comentó Homero Caballero de Mosaic Media.

De igual modo hay que poner especial atención en la manera que los posibles usuarios se comportan y en cómo han adoptado la tecnología a sus actividades cotidianas, para generar aplicaciones que añadan valor a sus hábitos y logren diferenciarse de las demás soluciones.

“Nosotros vemos a los usuarios de hoy muy activos. Esto ya no es una cuestión de futuro. Recientemente Facebook reportó que cerca de mil millones de personas han vivido una experiencia de Realidad Aumentada. Esto quiere decir que muchas personas ya viven con esta tecnología todos los días. En nuestro caso vimos esto como una oportunidad de crear contenido y no solo darles aplicaciones de entretenimiento, sino que aplicamos este tipo de realidad para crear narrativas y que les deje algo de regreso”, añadió Óscar Yasser, CEO & Cofounder de Wasabi Design.

Este enfoque dirigido a los usuarios también se nutre del gran ecosistema que las compañías tecnológicas han creado para integrar soluciones creadas en las plataformas de difusión y llegar así a millones de usuarios, plataformas que han facilitado las tareas de creación e implementación.

“Vivimos un momento único como desarrolladores. Durante los últimos 20 años hemos creado herramientas que antes eran impensables como los ambientes cloud. Además hoy es posible hacerlo con equipos pequeños sin la necesidad de tener inversiones millonarias. Con plataformas como la AppGallery de Huawei llevar nuestras creaciones a la gente se ha vuelto muy fácil gracias a la infraestructura que ponen a disposición de los programadores. A través de ella es muy fácil montar una idea, posicionarla y subirla. Esto es algo que no había visto que fuera tan sencillo en los últimos dos años”, agregó Homero Caballero de Mosaic Media.

Finalmente, los indicadores de utilidad de una aplicación son puestos por los propios usuarios por lo que es fundamental enfocar los desarrollos hacia ellos si se quiere lograr el éxito y crecimiento de las ideas a través de una app.

La gran oportunidad de los desarrolladores

Diversos expertos de la industria tecnológica se dieron cita en el Huawei Developer Day para conversar con la comunidad de creadores sobre las ventajas de desarrollar a partir de un pensamiento digital, aprovechando las herramientas que la compañía tecnológica pone en sus manos basadas en tecnologías como Inteligencia Artificial, a través de sus novedosas plataformas Huawei Mobile Services y AppGallery.

Uno de ellos fue Gonzalo Alonso, CEO de “Cuentas Ok” quien conversó con los asistentes sobre los puntos clave a tomar en cuenta al momento de pensar no solo en el desarrollo de nuevas aplicaciones, sino también en la integración de nuevos equipos de trabajo y la importancia de considerar estrategias robustas de transformación digital dentro de las empresas.

“Una de las cosas importantes a tomar en cuenta dentro de la transformación digital de una empresa es la contratación de talento pues luego nos preguntamos sobre cómo logramos un reclutamiento óptimo que permita que nuestros equipos de trabajo en áreas como ventas, crezcan y sean igual de productivos que el equipo de desarrollo… Además hay que considerar cómo podemos ser relevantes en un ambiente cada vez más competitivo y que crece cada vez más rápido”, comentó Gonzalo Alonso.

Además, Alonso destacó que las empresas ahora buscan por programadores que no solo sean capaces de desarrollar y controlar las herramientas de forma óptima, sino que el enfoque también va dirigido a habilidades blandas que les permitan crear soluciones que realmente atiendan los problemas de raíz.

“Dentro de las empresas ahora los contratamos para que piensen en cómo pueden desarrollar para solucionar. Antes los equipos de sistemas eran como una suerte de robots y ahora los empleadores lo primero que nos dicen es que necesitan a gente que piense… Con este ritmo, las dinámicas dentro de las empresas han cambiado, hace cinco años los equipos de ventas eran los más relevantes, ahora lo son los equipos de sistemas, además estas habilidades tecnológicas ahora influyen en todos los ámbitos”, declaró el especialista.

Finalmente, invitó a la comunidad de desarrolladores asistentes a sumarse a las iniciativas de Huawei para impulsar el desarrollo de aplicaciones dentro de la región, con el objetivo no solo de posicionarse dentro de un mercado cada vez más grande, sino también de aprovechar las innovaciones tecnológicas.

“La gran ventaja de hacer tecnología es que se basa cada vez más en unir a las personas y dejar de lado lo que nos separa. En este sentido creo que Huawei logrará un gran éxito pues con foros como este se preocupa y apuesta por las personas y los desarrolladores y adapta los modelos de negocio a ellos. Esto es algo que propicia la transformación digital global. Le aconsejo a los desarrolladores que aprovechen estas oportunidades de la compañía pues son de las pocas que ofrecen herramientas reales de Inteligencia Artificial y de forma muy sencilla”, finalizó.

CodeLab, espacio de creación y aprendizaje

Durante esta primera edición del Huawei Developer Day realizada en México, la compañía realizó dos workshops dirigidos por integrantes del Head Quarter de Huawei, quienes explicaron a los asistentes los principios de programación y creación de aplicaciones a través de las herramientas que forman parte del ecosistema Huawei Mobile Services, HMS.

En ambos espacios se ofrecieron charlas sobre cómo aprovechar kits de desarrollo para optimizar la utilidad de las aplicaciones, desde la implementación de kits de ubicación, hasta kits de ventas y análisis de datos. Además se ofreció capacitación breve sobre la función de las Quick Apps, las cuáles funcionan del mismo modo que una aplicación regular, sin la necesidad de ser instalada, reduciendo costos de producción y recursos de implementación en las plataformas y dispositivos.

El aprendizaje ofrecido en ambos workshops fue puesto a prueba en una competencia donde los participantes fueron retados a modificar una de sus apps con alguno de estos kits de HMS, competencia donde el primer lugar recibió un equipo Huawei Nova 5T, el segundo puesto un Huawei P30 Lite y en tercer lugar, un Huawei Watch Gt 2.

Christopher Vottler fue quien creó el proyecto ganador gracias a una aplicación creada desde cero con los kits: Game Service, First Quick App, Location Kit y Analytics Kit.

"Es importante que Huawei haga estos eventos pues crea relaciones con las personas que hacen apps", dijo Vottler.