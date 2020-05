Huawei celebra su 17 Huawei Global Analyst Summit

Huawei celebró su 17 Huawei Global Analyst Summit en Shenzhen, tanto en línea, evento en el que estuvieron presentes más de 2 mil analistas, líderes de opinión clave y representantes de los medios de una variedad de industrias, incluidas las telecomunicaciones, Internet y las finanzas.

El evento tuvo como temática “cómo la industria puede trabajar en conjunto para superar los tiempos difíciles, lograr resultados beneficiosos para todos y acelerar la llegada del mundo inteligente” señaló la firma a través de un comunicado.

Leer también: Jalisco Talent Land se pospone hasta abril de 2021

La compañía también señaló en dicho evento, que continuará invirtiendo e innovando en tres dominios: conectividad, tecnología de información y dispositivos inteligentes.

Al respecto, el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping señaló: “Hoy el mundo es un sistema colaborativo integrado. La tendencia de la globalización no debería y probablemente no se revertirá. Los estándares fragmentados y las cadenas de suministro no benefician a nadie, y una mayor fragmentación tendrá un impacto severo en toda la industria. La industria en su conjunto debería trabajar en conjunto para fortalecer la protección de los DPI, salvaguardar la competencia leal, proteger los estándares globales unificados y promover una cadena de suministro global colaborativa".

Leer también: Ubisoft demanda a Apple y Google por copia de su juego Rainbow Six: Siege

El primer Huawei Global Analyst Summit tuvo lugar en 2004, y se ha llevado a cabo anualmente desde entonces. La cumbre de este año se realiza del 18 al 20 de mayo, con una serie de sesiones paralelas.

JCP