HTC lanza Desire 22 pro, el nuevo smartphone para el metaverso

HTC sigue apostando por las nuevas tecnologías, por lo que aún no tira la toalla. Hoy anunció el HTC Desire 22 Pro, una continuación del HTC Desire 21 Pro del año pasado, y el gran intento de la compañía de capitalizar el llamado metaverso.



Teléfono para el metaverso



Hay un par de aspectos diferentes en la funcionalidad del metaverso del teléfono.



Para empezar, está diseñado para ser el "compañero perfecto" de los auriculares Vive Flow VR recientemente anunciados por HTC y se utiliza para acceder a Vivese, la versión de HTC del metaverso.

Sin embargo, los auriculares están diseñados para funcionar con cualquier teléfono Android, por lo que no está del todo claro qué ofrece el Desire 22 Pro que no está disponible en otros lugares.



También hay alguna funcionalidad NFT aquí, con el sitio taiwanés de HTC que anuncia que el teléfono incluye una billetera digital para administrar criptoactivos y viene con un NFT gratuito.



Sin embargo, esto parece variar según el mercado, ya que un lenguaje similar no está presente en los materiales de marketing en su sitio del Reino Unido.



Especificaciones



En otros lugares, las especificaciones del Desire 22 Pro son completamente de rango medio. Tiene una pantalla de 6.6 pulgadas y 1080p con una alta frecuencia de actualización de 120 Hz y una muesca perforada en la parte superior izquierda que contiene una cámara para selfies de 32 megapíxeles.



En la parte trasera hay tres cámaras traseras, una cámara principal de 64 megapíxeles, una ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles.



Internamente está alimentado por un procesador Snapdragon 695, con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 4520 mAh. Admite carga inalámbrica e inalámbrica inversa, ejecuta Android 12 y tiene una clasificación IP67 para resistencia al polvo y al agua. El Desire 22 Pro viene en negro o dorado.



El enfoque recuerda mucho al anterior teléfono inteligente basado en blockchain de HTC, el Exodus 1, que se lanzó en 2018, y siguió con el Exodus 1S más asequible al año siguiente.



Pero ninguno de los teléfonos parece haber revertido la suerte de los teléfonos inteligentes de HTC.



Según los informes, la participación de mercado de la compañía se desplomó a menos del medio por ciento en 2018, el mismo año en que vendió gran parte de su talento para teléfonos inteligentes a Google.



Hoy en día, HTC vende tan pocos teléfonos inteligentes que no se registra en los rastreadores públicos de cuota de mercado de teléfonos inteligentes.



