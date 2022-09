Gracias “maeta”. Regala zapatos a su alumno y conmueve en TikTok

Son las historias simples pero que transmiten mucho las que destacan entre el resto. Tener bondadosas intenciones siempre va a llevar a una cadena de buenos sentimientos, y por ello vale la pena viralizar sucesos como el presentado a continuación que motiva a cualquiera a tener esperanza en la humanidad, pues una maestra conmovió a los usuarios de TikTok por regalar un par de zapatos a un alumno que lo necesitaba.

Esta conmovedora historia se volvió viral en redes sociales pues muestra a una usuaria de TikTok, que se desempeña como docente, dar un lindo regalo a uno de sus estudiantes. La maestra que tuvo un genuino sentimiento de empatía se llevó una grata sorpresa debido a la reacción expresada por el niño.

El vídeo titulado: “Hagamos viral el amor a los demás” y subido por Benita Cervera (@BenitaCervera) cuenta el particular suceso que ocurrió dentro de una escuela (no especificada en el video). La maestra observó con anticipación que uno de sus alumnos iba a clases portando su calzado con visible desgaste. Por ello, decidida a hacer algo al respecto, no mostró reparo en darle una sorpresa al regalarle un par de zapatos nuevos.



Imagen: Tik Tok (@BenitaCervera)

El video que se viralizó por la tierna reacción de un niño

“Ayer mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos”, es lo que se lee en el título del video, que no dura más de 13 segundos, y el cual muestra cómo la maestra le entrega al estudiante una bolsa de papel con el calzado nuevo. De manera inmediata el agradecimiento del niño se ve reflejado.

El metraje pasa a otra toma mostrando el texto: “Hoy se llevó una gran sorpresa”, para dar espacio a la reacción del niño ya con los zapatos en la mano. Con una efusiva expresión, el infante le exclama “gracias maestra”, para después levantarse de la silla donde estaba sentado y darle un tierno abrazo.

En otra toma se muestra al niño, con mucha emoción, probarse los zapatos nuevos, para después volver a levantarse y lucirlos frente a la maestra. El video concluye con ella preguntándole “cómo te quedaron”, para finalmente exclamar un “yujuuuu” de agradecimiento.



Siendo el video que más reproducciones tiene en su canal, con más de 5.7 millones vistas, esta publicación ya cuenta con 594 mil me gusta y más de 9 mil comentarios entre los cuales destacan: “el que no vive para servir no sirve para vivir, vivo ejemplo eres un excelente ser humano”; “Aaaw qué linda, no son unos zapatos, es cuidado”: “Excelente maeta”.

No cabe duda que historias como estas abundan en el mundo e invitan a las personas a tener corazón y dedicación en lo que hacen en el día a día, como lo sugiere Benita Cervera, maestra y protagonista de esta historia. “Muchas gracias a [email protected] por sus buenos comentarios y bendiciones, la verdad es hermoso poder ayudar con amor”, plasmó en un comentario.

