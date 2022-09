Google se rehúsa a ofrecer la red social de Trump

La red social Truth Social del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump no será admitida en la tienda de Google hasta que respete la moderación del contenido de sus mensajes, dijo el miércoles la empresa gigante de la web.



Google hizo la declaración después que allegados a Trump dijeron no saber por qué su aplicación aún no había sido aprobada en la tienda Google Play Store, que vende contenidos para smartphones del sistema operativo Android.



Aplicación viola las políticas de Google Play



La compañía notificó a Truth Social el 19 de agosto que su aplicación viola las políticas de Play y le exigió "sistemas efectivos para moderar el contenido generado por los usuarios" para poder ofrecerse en la plataforma, dijo un portavoz de Google.

La aplicación incumple normas que prohíben contenidos que inciten a las amenazas físicas y a la violencia, según la empresa tecnológica.



"Truth Social nos respondió que reconoce nuestros comentarios y dijo que trabaja para solucionar estos problemas", señaló el portavoz de Google.



Truth Social podría seguir ofreciendo su aplicación en su sitio web o en otros lugares en línea que no impliquen la tienda online de Google.



Trump impulsó la creación de Truth Social



Trump impulsó la creación de Truth Social para contar con una red social propia luego de haber sido expulsado de plataformas como Twitter por el asalto al Congreso de Estados Unidos en 2021.



La red social de Trump está en dificultades financieras. Dejó de pagarle a RightForge, la compañía que la acoge, y adeuda 1.6 millones de dólares, según la red de TV Fox Business Network



La organización Trump Media and Technology Group dijo que obtuvo unos 15 millones de dólares de financiación adicional que le permitirán pagar sus facturas hasta fines de abril del próximo año.

