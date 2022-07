Google homenajea el 90 aniversario de Quino con Doodle

En 1965, Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, publicó por primera vez Mafalda, una tira cómica que tenía como protagonista a una niña preocupada por la humanidad y la paz, quien decide rebelarse al mundo para criticar los problemas sociales que habían a su alrededor.



Esta tira cómica se popularizó rápidamente y el nombre de Quino pasó a ser parte importante de la historia de Argentina e hispanoamérica. Hoy, 17 de julio, Lavado Tejón, la mente maestra detrás de Mafalda estaría cumpliendo 90 años y por esta razón, Google decidió homenajearlo.



Con un Doodle creado por la diseñadora e ilustradora argentina Azul Portillo, Google busca compartir con los fanáticos y con el resto del mundo la historia de este gran artista en su noventa aniversario.

Leer también: Viral: Madre cobra renta a su hija de 18 años por vivir en su casa



Quino en un Doodle



Quino nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza, Argentina. Su legado sigue vigente en la actualidad y trascendió fronteras conquistando al público con su humor inteligente, es por ello que Google decidió dedicarle este Doodle.



“La obra de Quino está muy caracterizada por la síntesis, por la economía de palabras enriquecida por los dibujos que son una combinación muy potente. Las reflexiones de los personajes y los valores que esos personajes reflejaban son las razones para que sus tiras cómicas se sigan leyendo hoy y se sigan leyendo en familia. Por todo esto y mucho más decidimos celebrar a este genio de la historieta y del humor que se llama Quino”, afirmó María Florencia Sabatina, Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google.



El Doodle estará disponible en 25 países en donde está incluido México, además, trasciende fronteras pues también llegará a Islandia, Suecia y Bulgaria. Esto último es considerable, ya que las obras de Quino fueron traducidas a 30 idiomas en los que destacan francés, japonés, ruso, chino, armenio, hebreo, guaraní e incluso braille.



Como ya adelantábamos, quien estuvo detrás de la creación de este Doodle fue la ilustradora y diseñadora emergente Azul Portillo, quien buscó transmitir la esencia de Quino a través de su diseño;



“Quise retratarlo haciendo lo que más lo representaba, estudié sus autoretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo concentrado, dibujando en su escritorio con hojas, lápices y su lámpara. Desde el principio me imaginé a este Doodle en blanco y negro porque me pareció una característica que iba a evocar rápidamente a las tiras de Quino y por otro el minimalismo y la austeridad en el uso del color son mis recursos favoritos al momento de ilustrar”, señaló Azul Portillo



Asimismo, Portillo destacó que las obras de Quino logran unir a mucha gente y por ello, con su Doodle, busca que los usuarios tengan un momento reconfortante y alegre al verlo: “Me gustaría que mi Doodle transmita el cariño y respeto que le tenemos a Quino. Creo que pocas cosas logran unir a tanta gente y la obra de Quino es una de ellas” subrayó Azul Portillo.



Por su parte, Google busca transmitir la sorpresa, curiosidad y deleite a los internautas para alentarlos a aprender y descubrir los que los rodea, sobre todo si se trata de alguien tan importante como Quino. “No solo estamos destacando a un historietista, sino que también estamos destacando a un artista que logró describir momentos históricos y sociales a nivel mundial que fueron muy relevantes y al mismo tiempo transmitir mensajes a través del humor y la simpleza”, resaltó María Florencia Sabatina.



Búsquedas de Quino en Google



A continuación, presentamos algunas de las principales búsquedas en Google que se han hecho sobre Quino y Mafalda;



¿Qué buscaron en el mundo sobre Mafalda?



“frases de Mafalda”

“miniaturas de Mafalda”

“imágenes de Mafalda”

“historietas de Mafalda”

“personajes de Mafalda”



¿Qué buscaron sobre Quino los últimos 5 años de manera global?



Quino y Mafalda

Biografía de Quino

La vida según Quino

Historietas de Quino



Asimismo, a través de Google Maps se ha buscado a Mafalda, esto para encontrar las esculturas que conmemoran a la tira cómica y sus personajes. Dichas esculturas se encuentran en Paseo de la Historieta en San Telmo en donde puedes visitar a Mafalda, Susanita y Manolito. Otra obra está ubicada en Jujuy y Mendoza en Argentina. Asimismo, en Oviedo, España hay una estatua de Mafalda.



Leer también: Joven renuncia tras escuchar "la verdad" de una empleada con años en la empresa



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters