Google conmemora con Doodle a Luz Jiménez

Conocida también como “la mujer más pintada de México”, Luz Jiménez fue retratada por numerosos artistas mexicanos a inicios del siglo XX, convirtiéndose en una musa para pintores y fotógrafos como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros.



Además de esto, Jiménez fungió como educadora para dichos artistas, enseñándoles su lengua natal, el náhuatl, y redactando como escritora y traductora, obras tales como De Porfirio Díaz a Zapata: Memoria náhuatl de Milpa Alta o Los Cuentos en Náhuatl de Doña Luz Jiménez.

Google crea Doodle dedicado a la escritora y traductora Luz Jiménez



En el marco de su aniversario número 126, y reconociendo la importancia de la representación indígena en nuestra historia y cultura como mexicanos; Google conmemoró a la escritora con un Doodle creado para empoderar a todas las mujeres que, como ella, contribuyen de forma significativa a nuestra sociedad con aportaciones artísticas de gran valor.



Luz Jiménez



El legado de Luz en la literatura, hasta ahora, consta de 44 cuentos bilingües náhuatl-español, 23 relatos también en náhuatl-español sobre la revolución mexicana, 25 cuentos que sólo fueron traducidos a la lengua inglesa en el libro The boy who could do anything and other mexican folk tales, 2 cuentos escritos exclusivamente en náhuatl publicados en la revista Mexihkatl Itonalam y 1 cuento publicado en náhuatl-español en la Revista Estudios de Cultura Náhuatl.



“A pesar de que es mayormente recordada entre el ámbito artístico de México por su labor como modelo, estábamos interesados en darle más visibilidad a su trabajo como escritora, traductora y educadora”, indicó Google en un comunicado.



Por esta razón, en el Doodle, su figura está presentada con una ilustración que realza sus aportaciones intelectuales, para recordarnos la importancia de generar narrativas en las que nuestras mujeres indígenas sean retratadas como valiosas artistas y pensadoras que enriquecen el acervo cultural de nuestro país.



Con respecto a los esfuerzos que Google realiza en beneficio de las comunidades indígenas de México, Ximena Goka, gerente de Marca y Redes Sociales de Google México, reconoce la importancia que tienen estas actividades para la compañía:

“Como parte de la misión de Google nos interesa que la información sea más accesible para todos; ante esto, es importante reconocer que ese ‘todos’ incluya también a las comunidades subrepresentadas de nuestro país”.

