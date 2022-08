FTX se asocia con Reddit para proporcionar FTX Pay

Reddit ahora permite a los usuarios comprar criptomonedas Ethereum en la plataforma a través de una integración con FTX, el intercambio de criptomonedas propiedad del multimillonario Sam Bankman-Fried.





En un comunicado de prensa, FTX anunció que los usuarios de Reddit ahora pueden usar el sistema de pago de la empresa, FTX Pay, al administrar sus puntos comunitarios basados en blockchain.

Reddit implementó por primera vez los puntos de la comunidad en 2020 como una forma de recompensar a los usuarios por interactuar con una comunidad. Estos puntos existen en la cadena de bloques de Ethereum y se almacenan en la "Bóveda", la billetera basada en la cadena de bloques de un usuario que también contiene los avatares coleccionables de NFT (token no fungible) que Reddit presentó el mes pasado.



Reddit muestra los puntos de la comunidad de un usuario junto a su nombre de usuario como una medida de su reputación, pero también ofrece varias formas de usarlos, como obtener membresías específicas de la comunidad, votar decisiones, recompensar a los creadores en la plataforma y enviar consejos.



Solo los usuarios de dos subreddits, r/Cryptocurrency y r/ForniteBR pueden utilizar los puntos de la comunidad en este momento, pero Reddit planea expandirlo a otras comunidades en el futuro.



1/ Excited to announce our @FTX_Official global partnership with @Reddit today with Reddit Community Points! Users need Eth for gas fees to transact with their Points on-chain, and FTX Pay allows them to do that.https://t.co/glNCpHcU3E

— Amy Wu (@amytongwu) August 9, 2022