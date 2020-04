Fortnite, uno de los juegos más populares actualmente, acaba de lanzar un nuevo modo libre de violencia denominado "Party royale" que cambia las armas y los edificios por un nuevo mapa más pequeño con elementos como locales de comida rápida en donde los usuarios pueden reunirse para divertirse.

La nueva isla ya cuenta con un pequeño espacio urbano, además de una playa, un campo de futbol y hasta un club de baile con iluminación en donde los jugadores se pueden enfrentar algunos desafíos básicamente a través de vehículos como un bote.

Los jugadores también pueden encontrar máquinas expendedoras para que adquieran equipo no letal como pintura y vehículos. También pueden cambiar la apariencia de sus personajes en cualquier momento entrando a cabinas telefónicas.

Las primeras vistas de este nuevo modo de juego en Fortnite se dieron a conocer a través del usuario de Twitter llamado Lucas7yoshi.

