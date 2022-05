FIFA cambiará de nombre, se llamará EA Sports FC

Electronic Arts está renunciando a la FIFA después de casi 30 años de usar el nombre del organismo rector del fútbol en los títulos de sus juegos. FIFA 23 será el último juego de EA con esa marca cuando llegue a finales de este año. A partir de 2023, los juegos anuales de simulación de fútbol usarán el nombre de "EA Sports FC". Se revelará más información sobre el primer título de la serie renovada en julio de 2023.



EA conservará las demás licencias

Aparte del cambio de marca, los juegos de EA Sports FC pueden no ser muy diferentes de lo que los fanáticos están acostumbrados a largo plazo. EA todavía tiene licencias para más de 300 socios de fútbol y tiene acuerdos exclusivos con Premier League, MLS, La Liga, Bundesliga y Serie A.



Puede esperar que el título del próximo año aún tenga más de 19,000 jugadores, más de 700 equipos, al norte de 100 estadios y 30 ligas. Características como el modo carrera, Ultimate Team y VOLTA Football también estarán presentes. Sin embargo, no está claro qué significará la medida para la inclusión de la Copa del Mundo en títulos futuros.

Mientras tanto, el vicepresidente ejecutivo de EA Sports and Racing, Cam Weber, dijo que su equipo y la FIFA "están emocionados de ofrecer el EA Sports FIFA más grande y expansivo que haya existido más tarde este otoño". Dijo que habrá más equipos, jugadores, competiciones, ligas y modos de juego que en cualquier juego anterior. Estas actualizaciones no solo estarán presentes en FIFA 23 , sino también en FIFA Mobile , FIFA Online 4 y esports.



“Estamos agradecidos por nuestros muchos años de gran asociación con la FIFA”, dijo el CEO de EA, Andrew Wilson , en un comunicado . “El futuro del fútbol mundial es muy brillante y el fandom en todo el mundo nunca ha sido más fuerte. Tenemos una oportunidad increíble de poner a EA Sports FC en el corazón del deporte y de brindar experiencias aún más innovadoras y auténticas a la creciente audiencia del fútbol”.



¿Por qué el FIFA cambiará de nombre y se llamará EA Sports FC?

El final de la asociación no es demasiado sorprendente. La FIFA expresó su preocupación el otoño pasado sobre una entidad (es decir, EA) que tiene demasiado del pastel de los juegos de fútbol. Estaba hablando con desarrolladores y otras partes sobre cómo "ampliar" el alcance de sus ofertas de juegos y deportes electrónicos. EA, por otro lado, dijo poco después del lanzamiento de FIFA 22 que estaba "revisando nuestro acuerdo de derechos de nombre con FIFA" antes de un posible cambio de marca. Presentó una solicitud de marca registrada para "EA Sports FC" casi al mismo tiempo.



Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022

Por supuesto, hay consideraciones financieras en juego. The New York Times informó en octubre que la FIFA gana alrededor de $150 millones por año a través de su acuerdo de licencia con EA. En negociaciones con el editor, se dice que la FIFA solicitó un pago de más de mil millones de dólares por cada ciclo de Copa Mundial de cuatro años. Según los informes, las dos partes también estaban en desacuerdo sobre el alcance de la asociación, incluidos aspectos como la exclusividad.



Mientras tanto, FIFA dice que EA podrá lanzar su próximo juego como FIFA 23 bajo una extensión temporal no exclusiva de su asociación . La edición de este año incluirá por primera vez tanto la edición masculina como la femenina de la Copa del Mundo.



El órgano rector señaló que lanzará juegos creados en colaboración con otros desarrolladores en el tercer trimestre de este año. Estos serán títulos que no sean de simulación, y el primero estará relacionado con la Copa del Mundo masculina, que comienza en noviembre en Qatar.



Quizás lo más significativo es que la FIFA dijo que está en conversaciones con "editores de juegos líderes, compañías de medios e inversores" en relación con "un nuevo e importante título de juego de fútbol de simulación de la FIFA para 2024". Es posible que se necesite un aviso bastante corto para hacer un juego en un nivel comparable con la serie actual de FIFA para el próximo año, a menos que FIFA pueda trabajar con Konami, el desarrollador de Pro Evolution Soccer/ eSoccer . Aún así, parece que habrá simuladores de fútbol con la marca FIFA más allá de este año, incluso si no son de EA.



“Puedo asegurarles que el único juego auténtico y real que tiene el nombre de FIFA será el mejor disponible para los jugadores y fanáticos del fútbol”, dijo el presidente de FIFA, Gianni Infantino, aparentemente con total sinceridad. "El nombre de FIFA es el único título global original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 y FIFA 26 , etc., la constante es el nombre de FIFA y permanecerá para siempre y seguirá siendo EL MEJOR".



