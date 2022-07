Facebook; la red social con los métodos de pago más confiables

Una cuarta parte de los latinoamericanos (24.9 %) expresa que 'ninguna' de las principales redes sociales tiene métodos de pago confiables, mientras que poco menos de una cuarta parte (24 %) eligió Instagram y otra proporción un poco menor (22.4 %) eligió Facebook como la plataforma de medios social con los métodos de pago más confiables, según una nueva encuesta realizada por la firma LatAm Intersect PR, que tiene operaciones en toda América Latina.



Desempeño de las redes sociales



"Al hacer una serie de preguntas detalladas, podemos ver cómo se desempeñan las plataformas de redes sociales más populares en la región en su conjunto y de un país a otro”, comenta Livia Gammardella, Coordinadora de Estrategia y Planificación Digital de LatAm Intersect PR.

Se trata de una encuesta de amplio alcance realizada por el equipo de investigación e inteligencia de LatAm Intersect PR del 23 al 29 de marzo de 2022, entre 1800 entrevistados en seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.



Instagram y Facebook; las más populares en satisfacción del consumidor



Al comparar las plataformas de redes sociales más populares entre los consumidores de seis de las siete naciones más pobladas de América Latina, la encuesta revela que Instagram y Facebook tienden a ser las más populares en general en términos de compromiso y satisfacción del consumidor, con YouTube y WhatsApp rindiendo particularmente bien en algunos territorios.



“Más allá de las tendencias más generales, estas comparaciones ofrecen al público la oportunidad de examinar y apreciar las especificidades únicas de cada plataforma y población, en lugar de solo ver las ‘redes sociales’ o ‘América Latina’ como un todo homogéneo”, añade Livia.



Sobre las plataformas más populares para facilitar las compras, Facebook e Instagram son consistentemente las mejores. Más de la mitad (60.6 %) de los latinoamericanos ya han comprado un producto a través de Facebook (34.1 %) o Instagram (26.5 %).



México sigue esta tendencia con la mitad (49.8%) de todos los consumidores considerando a Facebook como su plataforma de redes sociales preferida para compras en línea.



Sin embargo, hay algunas sorpresas entre los diferentes países. WhatsApp, por ejemplo, es mucho más popular para facilitar las compras entre los consumidores peruanos y colombianos, con una cuarta parte (24 %) de las personas de estos dos países que ya han comprado algo a través de esta red social, en comparación con un promedio de 16.9 % del resto de los cuatro países encuestados.



YouTube es significativamente más popular en Brasil, con uno de cada diez (11.4%) consumidores brasileños que ya han realizado una compra utilizando esta plataforma, y tienen el doble de probabilidades que los colombianos de elegir a YouTube como la plataforma cuyas publicaciones los impactan más comercialmente, en comparación con solo el 3.7% de los consumidores en Argentina.



“También hubo un número sorprendente de latinoamericanos que aún no han comprado nada a través de ninguna de las principales redes sociales, incluido el 14.3 % de los consumidores argentinos y, quizás más sorprendente, el 12.2 % de los consumidores brasileños, las dos proporciones más altas entre las poblaciones encuestadas”, comenta Livia.



Twitter; la red social "más seria"



Lo cierto es que los usuarios de redes sociales han clasificado cada plataforma con un propósito diferente. Twitter se considera la red social "más seria" y el lugar para encontrar "noticias"; WhatsApp se asocia con 'personalización' y 'seguridad'; Facebook es visto como un 'mercado' y una plataforma 'tradicional' que sufre de una 'brecha generacional', aunque también se considera que tiene 'publicidad asertiva'; Instagram se asocia con el 'consumismo', el 'atractivo visual' y la red más asociada con los 'influencers'; Pinterest trae a la mente "inspiración" y "guías prácticas para productos"; TikTok está más asociado con 'personas reales' y 'no influyentes', además de ser visto como el más 'adictivo'; y finalmente YouTube se asocia con ser 'detallado' y un lugar para 'investigar antes de comprar'.



“Sin embargo, en términos de influencia comercial, hay dos claros ganadores: Instagram y Facebook”. afirma Livia. “Para preguntas que van desde ‘¿Qué redes sociales te han influenciado para comprar algo que no habías planeado?’ a '¿Qué redes sociales te dan más ganas de comprar cosas?', siempre hay alrededor de un tercio de los encuestados latinoamericanos que eligen Instagram (30% y 32,8% para estas dos preguntas, respectivamente), seguido de alrededor de una cuarta parte que elige Facebook (26,7 % y 29% para las mismas dos preguntas, respectivamente), con las otras plataformas principales quedando un poco por detrás”.



Este dominio de Facebook e Instagram en los hábitos de los consumidores latinoamericanos sorprenderá a quienes ven a Twitter, Pinterest y TikTok como igualmente influyentes.



“Aunque no se esperaba que Twitter tuviera un buen desempeño en nuestras preguntas más comerciales, y no lo tuvo, fue sorprendente ver que el 5,1 % de los encuestados vieron a Twitter, una red social conocida por su contenido de opinión, como una plataforma adecuada para compartir sus experiencias de compra en línea”, comenta Livia.



“En términos del alcance a los consumidores, las empresas pueden ver estos resultados como una oportunidad para asegurarse cuáles plataformas son las mejores para dirigirse a qué tipo de público. Sin duda, está claro que cuando se trata de redes sociales, no hay una talla única para todos".



Esta es la última publicación de la serie que produjo Latam Intersect PR que examina el comportamiento del consumidor en línea, incluido un análisis en profundidad de los hallazgos específicos de nuestro país.

