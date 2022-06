EU pide a Apple y Google prohíban TikTok por ser un riesgo de seguridad nacional

Un líder de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le pidió recientemente a Apple y Google, que eliminen la app de videos cortos TikTok de sus tiendas de aplicaciones, por preocupaciones de seguridad de datos relacionadas con China.





La popular aplicación de clips es propiedad de la compañía china ByteDance, que enfrentó el escrutinio de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.



Brendan Carr, uno de los comisionados de la FCC, compartió a través de Twitter una carta al CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Alphabet, Sundar Pichai en donde realizó la petición.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022