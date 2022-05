EU anuncia súpercomputadora más potente del mundo

Estados Unidos está en la cima del mundo de la supercomputación en el ranking Top500 de los sistemas más poderosos.



El sistema Frontier del Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNL) que se ejecuta en CPU AMD EPYC obtuvo el primer lugar del campeón del año pasado, el sistema ARM A64X Fugaku de Japón.

Leer también: Cómo ver en Google dinosaurios en 3D



Sistema ORNL



Todavía está en el proceso de integración y prueba en ORNL en Tennessee, pero eventualmente será operado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Departamento de Energía del país.



Frontier, impulsada por la plataforma Cray EX de Hewlett Packard Enterprise (HPE), también fue la mejor máquina por un amplio margen. Es el primer sistema de exaescala verdadero (conocido), alcanzando un pico de 1,1 exaflops en el punto de referencia de Linmark.



Mientras tanto, Fugaku logró menos de la mitad con 442 petaflops, lo que aún fue suficiente para mantenerlo en el primer lugar durante los dos años anteriores.



Frontier, la supercomputadora más eficiente



Frontier también fue la supercomputadora más eficiente. Con una velocidad de solo 52,23 gigaflops por vatio, superó al sistema MN-3 de Japón para obtener el primer lugar en la lista Green500.



"El hecho de que la máquina más rápida del mundo sea también la más eficiente energéticamente es simplemente asombroso", dijo el director del laboratorio ORNL, Thomas Zacharia, en una conferencia de prensa.



Otras máquinas en el TOP10 incluyen otra instalación del sistema HPE Cray EX en EuroHPC en Finlandia (151,9 petaflops), el sistema Summit construido por IBM que usa CPU Power de 22 núcleos y GPU NVIDIA Tesla V100 (148,8 petaflops) y Sierra de Lawrence Livermore, una más pequeña Versión a escala de Summit que alcanzó los 94,6 Pflop/s.



China en el top 10



China ocupó dos puestos entre los diez primeros con su Sunway TaihuLight del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería y Tecnología Informática Paralela (NRPCC) y Tianhe-2A construido por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China (NUDT).



Sin embargo, se rumorea que China ya tiene no menos de dos sistemas de exaescala (según el punto de referencia de Linmark) en los nuevos sistemas Sunway Oceanlite y Tianhe-3.



No obstante, debido al estado actual de la política de semiconductores, se informa que China no está revelando nuevos puntos de referencia o avances importantes.

Leer también: ¿Qué riesgos de salud puede causar dormir cerca del celular?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters