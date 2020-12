Estos robots corren, saltan, hacen parkour, y ahora bailan

Los robots humanoides ya son empleados para diversas tareas, desde organizar almacenes hasta atender restaurantes y hoteles. Boston Dynamics es una de las empresas líderes en este tipo de modelos con su robot Atlas que ya hemos visto correr, saltar hacia atrás y hasta hacer parkour. Como si ello no fuera lo suficientemente impresionante, ahora se les ha sumado una nueva habilidad: bailar.

A través de un video la compañía mostró cómo estos robots tienen más ritmo que muchos humanos moviendo sus extremidades y saltando.

Y la nueva capacidad no se limita a sus modelos Atlas, también Spot, su robot con forma de perro y el Handle que básicamente es un brazo con un par de ruedas también se unen a la diversión.

Todos juntos se coordinan en una rutina de baile al ritmo de la canción "Do You Love Me" de The Contours.

Tal vez podrías pensar que se trata de pasos “robotizados” sin mucho ritmo, pero la realidad es que los robots hasta parecen gozar de la música mientras hacen algunos pasos de Twist y hasta de ballet.

No es la primera vez que Boston Dynamics muestra las habilidades de baile de sus robots. La compañía mostró un video de su robot Spot haciendo el Running Man para "Uptown Funk" en 2018 pero ahora esta habilidad se ha perfeccionado más.

Te dejamos el video para que los disfrutes.

¿De dónde viene Boston Dynamics?

Vale la pena recordar que la compañía de robótica comenzó como una división del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1992. Google la adquirió en 2013 bajo su brazo de investigación y desarrollo X, que finalmente se convirtió en una subsidiaria separada de Alphabet. Alphabet luego lo vendió al conglomerado japonés Softbank en 2017. Y, a principios de este mes, se dio a conocer que fue adquirida por Hyundai Motor Group.

El conglomerado coreano llegó a un acuerdo con Softbank para adquirir una participación mayoritaria de la empresa. Es así que ahora es dueña del 80%, de Boston Dynamics en un acuerdo de mil 100 millones de dólares. Esto quiere decir que Softbank se quedó con una participación del 20% a través de una de sus afiliadas.

Según su anuncio, Hyundai decidió comprar una participación mayoritaria en la firma de robótica, porque "posee múltiples tecnologías clave para robots de alto rendimiento equipados con percepción, navegación e inteligencia".

De esta manera, la adquisición le da a Hyundai acceso a una gama más amplia de tecnologías que puede utilizar para expandir sus ofertas de robots básicamente destinados a labores logísticas.

Hay que recordar que el modelo Spot tiene la capacidad de realizar tareas rutinarias y peligrosas en entornos que no son adecuados para las máquinas automatizadas comúnmente utilizadas en la industria. Además, Boston Dynamics tienen una máquina que es capaz de quitar las paletas que transportan mercancía y se puede utilizar en los almacenes.

Por otra parte Hyundai informó que, a través de esta compra, en el futuro también planea expandir sus ofertas desarrollando robots humanoides para servicios como el cuidado en hospitales. Para ello se apoyará en el desarrollo de Atlas. Otra área que se estima impulsará Hyundai será la conducción autónoma.

Al respecto de la adquisición, el director ejecutivo de Boston Dynamics, Robert Playter, dijo en un comunicado: “El negocio comercial de Boston Dynamics ha crecido rápidamente a medida que lanzamos al mercado el primer robot que puede automatizar tareas repetitivas y peligrosas en lugares de trabajo diseñados para la movilidad a nivel humano. Nosotros y Hyundai compartimos una visión del poder transformador de la movilidad y esperamos trabajar juntos para acelerar nuestros planes para habilitar al mundo con la automatización de vanguardia y continuar resolviendo los desafíos de robótica más difíciles del mundo para nuestros clientes".