A todos nos pasa. Año Nuevo (y su víspera) es un momento en el que a todos nos gusta enviar mensajes en WhatsApp cargados de buenos deseos y felicitaciones. Pero a veces, escribir el mismo mensaje es pesado y hacer “copy paste” no siempre resuelve la situación.

Por eso, WhatsApp es la mejor opción porque permite enviar mensajes masivos. Esta herramienta se llama “lista de difusión” y te permite mandar tus palabras hasta a 250 personas al mismo tiempo. De esta manera, te asegurarás que ninguno de tus seres queridos se quede sin su bonito mensaje de Año Nuevo.

Leer también: Las nuevas funciones que podría tener WhatsApp para el 2020

Lo único que debes hacer es lo siguiente:

1. Abre el menú ubicado en la esquina superior derecha de la aplicación (en Android están los 3 puntos). Selecciona la opción que dice “Nueva difusión”.

2. Selecciona los contactos a quienes les quieres enviar ese mismo mensaje.

3. Cuando hayas terminado de redactar, oprime el botón verde de confirmación. Está ubicado en la parte inferior derecha.

Leer también: Cómo enviar mensajes de WhastApp sin usar la manos

No te preocupes, la gente no sabrá que les has agregado a una lista de difusión. Pero es importante que tengan tu número guardado para poder recibir el mensaje enviado.