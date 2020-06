Encuentra la estrella entre los hielos, el nuevo desafío viral

A causa de la pandemia provocada por el coronavirus, las personas continúan en casa como medida para evitar mayores contagios.

Es por esta razón que la mayoría de ellos han volcado su a tención a las redes sociales y a los retos virales como medio de entretenimiento.

Anteriormente en Tech Bit te hemos mostrado algunos de estos retos, como saber cuántos tigres hay en una imagen, cuántos patos ves o en dónde está una abeja en medio de las flores.

En esta ocasión te presentamos un nuevo desafío viral que pondrá a prueba tu agudeza visual. El reto consiste en encontrar una estrella escondida entre los cubos de hielo.

Sin embargo, a diferencia de otros retos virales, en esta ocasión debes encontrar a la estrella en el menor tiempo posible, teniendo un máximo de 10 segundos.

¿En dónde se encuentra la estrella?

Si ya has intentado encontrar a la estrella pero no lo has logrado, no te preocupes, a continuación te mostramos el lugar en el que se esconde.

