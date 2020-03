En esta página compra imágenes de mujeres desnudas que no existen

El uso de la inteligencia artificial ha probado su valor en múltiples ámbitos, entre ellos el del entretenimiento y precisamente en esa área la compañía These Nudes Do Not Exist quiere contribuir al generar imágenes de mujeres desnudas que en realidad no existen.

A través de un sistema de inteligencia artificial entrenado para reconocer y trabajar con miles de imágenes, en este caso de desnudos, el portal tiene la capacidad de producir nuevas versiones de mujeres generadas algorítmicamente.

Los usuarios pueden ingresar a la página These Nudes Do Not Exist y dar clic en el botón "Generar nueva chica" entonces podrá ver una serie de cuerpos y rasgos para elegir el que más le gusta.

La galería cuenta con diversas opciones, por lo que es posible personalizar desde el tono de piel hasta la sonrisa y el tamaño de los senos.

Finalmente se genera un número único para identificar la imagen de la mujer, que se ve desnuda y de frente, se añade al carrito y se paga un dólar por cada una para conservarla en alta resolución y sin marca de agua.

Si bien no se conocen detalles sobre cómo fue creado y entrenado el algoritmo, los creadores señalaron que su base de datos actual es totalmente femenina y, en su mayoría, está compuesta por mujeres de entre 20 y 40 años de tez blanca.

También aseguraron que solo utilizaron fuentes públicas y legales. Sin embargo, se ha generado un debate al respecto pues, el hecho de que una base de datos sea pública, no siempre significa que las personas en ella consintieron aparecer en ella.

Por otra parte, aunque está en sus planes incluir hombres, los creadores dijeron que no hay mucha demanda de fotografías del género masculino, por ello no los incluyeron desde el comienzo.

De acuerdo con el medio Vice, los desarrolladores de esta plataforma consideran que hay una amplio mercado para este tipo contenido por lo que resultó una oportunidad bastante atractiva para formar una empresa.

"Creo que esta es probablemente la primera oportunidad que alguien en el mundo haya tenido para comprar contenido pornográfico generado por Inteligencia Artificial" dijo a Vice uno de los fundadores que no quiso dar su nombre pues, según el medio, no quiere ser relacionado públicamente con este desarrollo.

Con esta tecnología la startup cree que podría estar contribuyendo a transformar la industria del porno pues aunque por ahora se trata solo de imágenes generadas por computadora, la intención es que pronto se puedan crear modelos 3D capaces de formar parte de contenido personalizado para fotografías y videos.

Por ahora los creadores aseguraron estar trabajando para que los usuarios tengan la opción no solo de personalizar la apariencia de las mujeres sino colocarlas en diferentes poses.