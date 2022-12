El modo VR de Resident Evil Village llegará en febrero

Resident Evil 7: Biohazard fue un juego clave para el lanzamiento de PlayStation VR en 2016, y la franquicia también desempeñará un papel en los próximos auriculares VR de Sony.



Resident Evil Village VR llegará al mismo tiempo que PlayStation VR2



Resident Evil Village VR llegará al mismo tiempo que PlayStation VR2 el 22 de febrero de 2023 como DLC gratuito para el juego estándar de PS5, anunciaron Capcom y Sony.



Eso significa que cualquier persona con el juego estándar (no se requiere Gold Edition) obtendrá contenido instantáneo de PSVR2 de forma gratuita.

El desarrollador Capcom se burló de una edición PSVR2 de Resident Evil: Village a principios de este verano (abajo), pero en ese momento no incluiría la versión completa del juego para PS5.



"El Modo VR es compatible con toda la campaña y eleva la experiencia galardonada a nuevas alturas", dijo en el último comunicado de prensa. "Una aventura más profunda y cautivadora te espera con PlayStation VR2... El modo VR utiliza la pantalla 4K HDR, el seguimiento ocular y el audio 3D para hacer que Resident Evil Village sea más realista e intenso que nunca".

Gamers podrán interactuar con el entorno



Al mismo tiempo, Capcom promete que los controladores PSVR2 Sense permitirán a los jugadores interactuar con su entorno de nuevas formas. "Con un controlador en cada mano, puedes sentir la vibración, el retroceso y la resistencia mientras interactúas con objetos en el mundo y disparas armas", según señaló la oficina de relaciones públicas de Sony.



Por ejemplo, los jugadores pueden levantar los brazos para protegerse de los enemigos que se acercan demasiado, mientras que las armas se sentirán "tangiblemente más realistas en el modo VR", dijo Capcom. También verás nuevos elementos de juego como la doble empuñadura y los controles de movimiento natural para recargar armas de fuego y luchar con cuchillos.



¿Qué necesito para jugar Resident Evil Village VR?



Como se mencionó, el DLC de Resident Evil Village VR llegará cuando el PSVR2 de 550 dólares se lance el 22 de febrero de 2023. Para jugarlo, necesitarás la versión PS5 de Resident Evil Village o Resident Evil Village Gold Edition para jugar.



Sony dijo que habrá hasta 20 juegos disponibles para PlayStation VR2 en el momento del lanzamiento, incluidos Horizon Call of the Mountain y Among Us VR.



