El anuncio de la muerte del actor de Black Panther, el tweet con más me gusta de la historia

El fin de semana se dio a conocer que Chadwick Boseman había perdido su lucha contra el cáncer y falleció. Las muestras de afecto no se hicieron esperar y el tweet en donde se confirmó la muerte del actor se ha convertido en la publicación con más me gusta en la historia de Twitter.

La declaración, que se publicó desde la cuenta del actor de Black Panther el sábado, ha recibido más de 7.4 millones de me gusta hasta el momento. Además el hashtag #WakandaForever fue tendencia el fin de semana.

Al anunciar la noticia en su cuenta oficial, Twitter compartió la publicación original y agregó: "El tweet con más me gusta. Un tributo digno de un rey".

El tuit original incluye una fotografía en blanco y negro del protagonista de Black Panther junto a una declaración compartida por su familia.

La familia de Boseman anunció el viernes que la estrella de 43 años había muerto luego de una batalla de cuatro años contra el cáncer de colon. Dijeron además que murió en su casa rodeado de sus seres queridos, incluida su esposa Taylor Simone Ledward.

El actor nunca habló de su enfermedad públicamente y películas como Black Panther, Da 5 Bloods y Avengers: Endgame fueron filmadas "durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia", agregaron.

Vale recordar que Boseman fue elegido como el superhéroe T'Challa, el rey de la nación africana Wakanda, en 2014, e hizo su debut como el personaje en Capitán América: Civil War de 2016. El lanzamiento de Black Panther sucedió en 2018, dos años después de que a Boseman le diagnosticaran cáncer de colon en etapa tres.

Diversos personajes del cine y otros ámbitos publicaron mensajes en honor a Boseman. El expresidente Barack Obama estuvo entre los que rindieron homenaje, mientras que los coprotagonistas de Marvel también compartieron sus recuerdos del actor entre ellos Chris Evans, Robert Downey Jr., Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Issa Rae y Viola Davis. Asimismo Marvel Studios tuiteó "Siempre serás nuestro rey", con un video homenaje el día de hoy.

Antes de que el tweet de Chadwick Boseman se convirtiera en el que cuenta con más Me gusta, el récord lo tenía Barack Obama que, en 2017 publicó un mensaje que logró 4.3 millones de corazones.

En el mensaje que el expresidente de Estados Unidos publicó desde su cuenta oficial se pueden leer diferentes citas extraídas de la autobiografía de Nelson Mandela ("El largo camino hacia la libertad") entre ellas: "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión" texto acompañado de una fotografía en la que se puede ver a Obama saludando por una ventana a niños de diferentes nacionalidades.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017