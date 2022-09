Dynamic Island podría empujar a fabricantes de teléfonos a usar mejor la barra de estado

Cuando Apple debutó con el "notch" con el iPhone X, recibió duras reacciones de mucha gente, pero la compañía lo apoyó e incluso lo abrazó. Ahora, con el iPhone 14 Pro, tenemos "Dynamic Island", un recorte remodelado que usa software para hacer que el espacio sea bastante útil.



Dynamic Island



Si no sabes qué es, Dynamic Island es un área que se expande y contrae alrededor del notch y que muestra información útil, como la canción que se está reproduciendo, una notificación de una llamada y qué tan lejos está tu viaje en taxi.



En términos de hardware, el teléfono tiene un recorte en forma de pastilla y un recorte en forma de perforador con un espacio entre ellos. Sin embargo, en todas las imágenes que hemos visto hasta ahora, Apple hábilmente ha ocultado esa brecha con píxeles negros. La pantalla OLED del iPhone 14 Pro le permite apagar ciertos píxeles.



El uso principal de la barra de estado hasta ahora ha sido verificar los niveles de batería o desplegar la bandeja de notificaciones o el centro de control.



Dada la forma de la muesca en los modelos de iPhone anteriores al 14 Pro, los creadores de aplicaciones no podían dibujar sobre los íconos de la batería y la red para mostrar un widget o una notificación de banner.



Ahora existe una disposición para utilizar la parte superior de la pantalla gracias al nuevo diseño e incluso las API para que los desarrolladores utilicen este nuevo formato de widget/notificación/banner.



Es posible que las aplicaciones que usan CallKit o Now Playing API ya puedan usar Dynamic Island. En su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), Apple anunció Live Activies, widgets que rastrean la actividad en tiempo real como el resultado de un partido deportivo.



Sin embargo, la API Live Acititives, que también incluirá instrucciones para adoptar para Dynamic Island, llegará más adelante este año a iOS 16 y XCode para desarrolladores. Entonces, podríamos ver una adopción más amplia de la nueva isla por parte de terceros después de eso.



¿Cómo usar Dynamic Island?



Sin embargo, Apple no ha precisado la ejecución general de la función. Para expandir Dynamic Island, puede tocar los lados del recorte. Técnicamente, las áreas recortadas no son sensibles al tacto, pero Apple usa la heurística táctil para "generar" un toque basado en partes de su dedo que aterrizan en las áreas exteriores. Por lo tanto, puede haber algunos aciertos y errores en el uso de la vida real.



Un solo toque abrirá directamente la aplicación en lugar de expandir la píldora alrededor de los recortes en un widget, lo que podría ser confuso. Para abrir el widget, deberá mantener presionada la píldora.



Por ejemplo, si está escuchando una canción en Apple Music y toca la píldora, se abrirá la aplicación en lugar de expandirse a un widget para cambiar rápidamente la pista o ajustar el volumen.



Además, los diseñadores argumentan que no es la mejor ejecución de la interfaz, ya que es difícil alcanzar el área con una mano. Pero mucha gente ahora solo usa teléfonos con las dos manos debido a los tamaños de pantalla masivos.



Una cosa que Dynamic Island parece hacer es utilizar el espacio de la pantalla al máximo. Ampliar la capacidad de la barra superior como algo más que una muestra de iconos no es un concepto completamente nuevo. LG intentó incluir una "segunda pantalla" encima de la pantalla normal con el V10 y el V20 en la última década. Pero no tuvo éxito.



Sin embargo, Dynamic Island de Apple podría empujar a los fabricantes de teléfonos Android a crear alguna versión de este. La gente en Twitter ya comenzó a crear conceptos para varias máscaras de Android.



Después de que los fabricantes de dispositivos comenzaron a incluir recortes en el diseño del teléfono, ha habido muchos intentos de ocultarlos para brindar una experiencia de pantalla completa.



Como la cámara de aleta de tiburón de Oppo o la cámara giratoria y un montón de cámaras emergentes de diferentes compañías. Sin embargo, ninguno de ellos se quedó y los fabricantes recurrieron a muescas más pequeñas.



Con el iPhone 14 Pro, Apple no solo exhibió recortes, sino que pidió a los desarrolladores que se basaran en ellos, una opción audaz para la función de marquesina de un teléfono.





Probablemente no sea una característica que cambie el juego. Pero es inteligente, innovador y también indica el hecho de que podríamos estar a unos años de que las cámaras para selfies en pantalla lleguen a los teléfonos inteligentes del mercado masivo.

