¿Dónde se consigue eso?" Así reaccionó Shakira al ver un celular con cámara por primera vez

En la actualidad sería un milagro encontrarnos un celular que no tenga cámara, porque incluso la mayoría de celulares de gama baja ya cuentan con esta tecnología aunque sea con muy pocos megapíxeles.



Sin embargo, años atrás era inimaginable tener un móvil que incluyera una cámara para grabar y capturar todos los momentos de nuestro día a día, por lo que, cuando salieron los primeros celulares con este nuevo elemento, miles de usuarios se sorprendieron por las innovaciones que traía consigo la tecnología.



Incluso para las más grandes estrellas del momento fue sorprendente. En 2002, la cantante colombiana, Shakira, acudió a una entrevista con Katsuya Kobayashi en Japón. Pero lo que más le sorprendió fue encontrarse con nada más y nada menos que un celular con cámara.



El momento quedó registrado y una fanpage de la cantante rememoró este suceso subiéndolo a la plataforma de TikTok en donde rápidamente se volvió viral.



Shakira queda sorprendida al ver un celular con cámara



Después de una entrevista realizada por Katsuya Kobayashi una mujer quiso fotografiar a la cantante, sin embargo, Shakira no esperaba que realizara tal acción mediante su celular. “¿Eso es una cámara?” preguntó la colombiana a la mujer a lo que ella respondió que sí.



La mujer decide mostrarle a Shakira cómo funciona lo cual deja aún más sorprendida a la cantante “¡Oh por Dios!”, es un móvil pero tiene cámara. No lo puedo creer. Es espectacular. ¿Dónde conseguiste esto?”, pregunta la intérprete de Waka Waka mientras admira más de cerca el celular.



Shakira pregunta a su equipo si este tipo de aparatos están en América, pero ellos lo niegan ya que el móvil con cámara traspasó los continentes unos años después. Sin embargo, la cantautora menciona entre risas que es bueno que no funcionen en el continente porque podría ser muy peligroso “Eso no funciona en América, ¿no? Gracias a Dios, porque imagina a los paparazzis con esto. Sería muy peligroso”.



Otra de las mujeres que acompaña a la cantante se sorprende al ver que además de tomar fotografías también puede grabar “¡Oh por Dios! Tiene incluso movimiento digital, es una cámara. ¿Es un video? Sí trae video”, dice mientras se lleva la mano a la boca para ocultar su sorpresa.



Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral en TikTok, actualmente cuenta con 141 mil “Me Gusta”, 1,328 comentarios, 4,670 compartidas y 1.6 millones de vistas.



Usuarios también se sorprenden



Varios cibernautas reaccionaron al video de Shakira y se sorprendieron por los pasos agigantados que había dado la tecnología en poco tiempo, incluso algunos se asombraron por la buena calidad de la fotografía que tomó la mujer.



“Profecías que llegaron lejos”, “En 20 años avanzamos tecnológicamente más que en los últimos 200, una locura en verdad”, “Japón vivía ya en 2022 en ese tiempo”, “WOW, justo apenas reflexionaba, ahora estamos tan acostumbrados a la tecnología pero en sus inicios fue lo máximo”, “Japón lleva 8 años adelantado que el resto del mundo”, “Ya, pero vieron qué buena foto a pesar de los pocos megapixeles”, “Esos celulares sacaban mejores fotografías que el Android”, dicen algunos comentarios.

