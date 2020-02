Una de las funciones que menos gusta a los usuarios de Netflix es la reproducción automática. El servicio de video por streaming escuchó a sus clientes y al fin lanzó la opción de desactivar esta función.

“Algunos usuarios encuentran esta herramienta útil. Otros no tanto. Escuchamos la retroalimentación de manera fuerte y clara: los usuarios ahora pueden controlar si quieren o no ver la reproducción automática de los avances en Netflix”, comunicó la compañía a través de su cuenta de Twitter.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

