Cyberspace VR, un videojuego mexicano de realidad virtual

El desarrollo de videojuegos se ha convertido, en épocas recientes, en la elección de carrera de muchas personas. Ejemplo de ello es Fuse / People & Technology, una agencia que, desde hace 8 años, se dedica a realizar proyectos digitales de diversa naturaleza. Hace cinco se aventuraron con el tema de realidad virtual (VR). El día de hoy, se encuentran en pleno desarrollo de Cyberspace VR, un videojuego con esta tecnología.

Al principio, cuando iniciaron con la VR, se dedicaron a temas un poco más comerciales; como herramientas para venta, marketing o capacitación. Eran proyectos más orientados a la industria. Poco a poco, entre todos los trabajos que les pedían, comenzaron a hacer juegos para llamar la atención en eventos, activaciones y showrooms. Eran herramientas para atraer a la gente y dar a conocer un producto. Han realizado más de 30 experiencias de este tipo, algunas lúdicas y otras más enfocadas en ventas.

Al pasar del tiempo, decidieron que era momento de crear algo propio. “Teníamos la espinita de querer hacer nuestro propio juego”, cuenta Alessio Russildi, productor y director creativo de Cyberspace VR.

Cyberspace VR está en desarrollo actualmente. Es un first person shooter y tower defense de ciencia ficción con un estilo futurista. Lo cual, lo convierte en “uno de los pocos videojuegos de realidad virtual en este género a nivel nacional”.

“Queríamos hacer un juego y decidimos hacer uno de defensa de torres, donde hay una base y los jugadores deben defenderla de ataques enemigos. Al principio nomás era el tower defense y nos dimos cuenta que le faltaba acción. Fue cuando decidimos meterle el factor de disparar, de tener que moverse en el campo, ayudar a las torres. Nos dimos cuenta que estaba padre porque implicaba estrategia y acción. Tenemos experiencia haciendo juegos cortos, pero ahora fue hacer algo más completo para que la gente estuviera más tiempo ahí”, explicó Russildi.

Sobre la integración con realidad virtual, el productor mencionó que es algo a lo que le ha apostado desde hace tiempo. “Sé que es algo que todavía no está tan posicionado ni es tan grande en el mercado pero tiene potencial. Yo me enamoré de la experiencia. Lo disfruto mucho”, afirmó.

La historia

El videojuego está ambientado en un futuro donde el ser humano ha perfeccionado la digitalización de la conciencia. Es decir, los humanos han abandonado los cuerpos físicos en favor de mentes y mundos digitales. El nombre de esta utopía digital es Cyberspace, un conjunto de “mundos burbuja” donde las conciencias humanas viven para siempre sin miedo a las enfermedades, el hambre o la muerte.

La humanidad vive tranquila y en paz hasta que uno de estos mundos es atacado por “secuestradores digitales”. Las conciencias asaltadas por estas entidades son expulsadas del ciberespacio y son colocadas en clones. Su acceso al Cyberspace se corta permanentemente: la humanidad vuelve a enfrentarse al hambre y la muerte por primera vez en cientos de años. La guerra contra esta nueva raza arrastra, a los habitantes de este mundo, a una era de caos.

“La historia es algo que a mí me gusta mucho; el futuro, el transhumanismo y la ficción... la ficción siempre me ha inspirado, me gusta bastante. Nuestro enfoque es mostrarle a la gente una visión de un futuro donde toma relevancia el tema del transhumanismo, de digitalizarnos. [Queremos] que las personas se pregunten y el juego les responda a través de la historia. Es una ficción que me gusta analizar. Nos interesa plantear este concepto y estimular la imaginación de las personas. Es algo meramente futurista”, explicó Russildi.

Jugabilidad

Los jugadores podrán construir sus propias estrategias para analizar situaciones a fin de “tomar la mejor decisión en el campo de batalla y salvar los restos de la humanidad de la eterna eliminación y extinción digital”.

Por ejemplo, en el modo de construcción los gamers deberán usar sus recursos para implementar las torretas, así como el sistema de actualización para ellos además de contarán con oportunidad de ver el mapa para su ubicación de una manera más pequeña.

Mientras que en el modo de combate tendrán control de OHM-39, el personaje que lucha contra las olas de enemigos. Podrán usar el conjunto de armas disponibles y contarán con la ayuda de las torretas previamente colocadas en el modo construcción.

En Cyberspace hay 6 diferentes tipos de enemigos con características propias, 7 armas distintas disponibles en el arsenal y 5 torretas diferentes. De estos tres, hay más opciones en camino. También integra diferentes diseños intercambiables para proveer a los usuarios con juegos más variados. Próximamente se esperan mejoras en las armas así como el sistema de progresión y habilidades.

Actualmente, el arcade mode ya está disponible en acceso anticipado. En dicha modalidad, el jugador deberá acumular tantos puntos como sea posible para llegar a lo más alto de las tablas de clasificación. Destruir enemigos y construir una estrategia será clave para lograr el objetivo.

También se tiene previsto lanzar una teaser campaign. Los otros modos de juego que se encuentran en desarrollo son el multijugador en modos cooperativo y PvP, además de la campaña completa.

Disponibilidad y compatibilidad

Para poder jugar Cyberspace VR, además de inscribirse al acceso anticipado, se requiere de un visor de realidad virtual. Los modelos compatibles son: HTC Vive, Valve Index y Oculus Rift S.

El juego continúa en desarrollo, pero ya está disponible el acceso anticipado. Quienes deseen unirse como beta testers pueden hacerlo desde el sitio web del juego. También se pueden hacer aportaciones monetarias a la campaña de Kickstarter.

“Ya tenemos un rato probando con jugadores que se han inscrito al programa de beta testing a través de nuestras redes y a través de distintos medios. También tenemos la campaña en Kickstarter. Ahorita no está disponible todavía para su compra, seguimos preparándolo para su lanzamiento a principios del siguiente año con una primera base que queremos que la gente juegue”, mencionó el productor.

Según datos de Fuse, más de 50 beta testers diferentes han probado Cyberspace VR y la comunidad ha llegado a 17 países y 5 continentes. Asimismo, han distribuido copias del juego de forma activa al tiempo que reúnen comentarios de los “futuros jugadores” a fin de “hacer el mejor juego de realidad virtual posible”. Aunque la pandemia les ha puesto algunos obstáculos, el juego sigue en pie.

“El juego se va a seguir desarrollando. Nos estamos enfocando en desarrollar una buena jugabilidad con una historia padre, queremos lograr ambos objetivos, pero ahorita estamos enfocando los esfuerzos en jugabilidad. Por las circunstancias de lo que estamos viviendo, le hemos dado prioridad al multiplayer. Nos adaptamos a lo que estamos viviendo, pero definitivamente el juego sigue. Las prioridades, de aquí a la siguiente etapa de salida es tener más jugabilidad, más niveles, más armas, más temas de progresión y la parte de multiplayer”, finalizó Alessio Russildi, productor y director creativo de Cyberspace VR.