Cuántos correos máximo puedes mandar por Gmail

El servicio de correos de Google, Gmail, ha crecido de manera exponencial desde su creación en 2004. A finales de 2018, esta plataforma registró mil 500 millones de cuentas activas, lo que la posiciona como una de las mejores herramientas de comunicación y productividad para estudiantes, empleados, negocios pequeños y grandes empresas.



A pesar de ser sumamente utilizada, no muchas personas conocen todos los secretos y funciones que guarda Gmail; uno de ellos es que existe un límite de envío de correos, ¿por qué existe y cuántos se pueden enviar? Aquí te lo explicamos todo.







Foto: Pixabay

Leer también: ¿Qué significa WAG en redes sociales?

¿Cuántos correos podemos enviar al día?

El servicio de Google tiene un límite de envío diario de 500 correos electrónicos al día, mientras que en su versión profesional dirigida a empresas, Google Workspace, esta cifra sube a 2 mil y mil 500 en el caso de multienvíos.



Esta cifra está por encima de otras compañías como Outlook, que permite enviar un total de 300 correos al día; o Yahoo mail, cuyo límite es de 100 correos diarios. Sin embargo, Gmail no es ni de chiste la plataforma que deja enviar más correos en 24 horas. Ese honor lo tienen Office 365 y Rackspace, ambas con una cifra de 10 mil correos diarios.



Cabe decir que cuando se alcanza alguno de esos límites, los usuarios no podrán enviar nuevos mensajes hasta que hayan pasado 24 horas del último email enviado, aunque seguirán pudiendo recibir y acceder a su cuenta de manera normal.

Por otro lado, una persona puede recibir un máximo de 86 mil 400 correos al día, algo así como 60 correos por minuto.

Aunque, al final, si bien existe un límite de envíos y correos recibidos, la realidad es que muy pocos usuarios llegan a esas cifras.

¿Por qué existe el límite de envío de emails?

El tope de correos al día surge por una cuestión de seguridad. Gmail limita la cantidad de mensajes enviados para prevenir el spam y los ataques de phishing, entre muchos otros peligros.





Foto: Pixabay

Evita que Gmail bloquee envíos de tus correos

En caso de que por alguna razón pienses que puedes llegar al límite de correos enviados, la primera alternativa que Google ofrece es crear un “Grupo de Google”, donde incluyas a todos los destinatarios del mensaje. Para ello solo tienes que:



- Inicia sesión en Grupos de Google

- Una vez registrado, en la esquina superior izquierda, haz clic en Crear grupo

- Introduce la información, elige la configuración y crea un grupo. Minutos después ya podrás mandar correos a más de 50 personas con un solo paso.

Te comentamos también que si llegaste al límite de correos permitidos, los que no se alcanzaron a enviar se programarán para hacerlo una vez terminado el plazo de 24 horas de bloqueo.

Ahora, si uno de tus contactos recibe muchos correos en un lapso muy corto de tiempo, es posible que ya no pueda recibir más mensajes por unas horas; en este caso, Google no tiene una solución concreta y tendrías que contactarte desde otra plataforma.



Leer también: Estas 18 apps de Android roban datos y tienen malware, bórralas ya



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.