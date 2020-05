Con realidad virtual y aumentada, así imagina Facebook el teletrabajo

Debido a la pandemia por Covid-19 muchas industrias y millones de trabajadores tuvieron que abrazar la idea del trabajo remoto. Aunque para algunos ha sido más fácil que para otros, pronto podrían llegar nuevas herramientas de realidad virtual y aumentada que transformen totalmente el home office. Por lo menos, así es como lo imagina Facebook.

La compañía lleva años experimentando con la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AV) pero ahora, según dio a conocer Andrew "Boz" Bosworth, jefe de AR y VR en Facebook, están centrando los esfuerzos en el trabajo remoto y la productividad.

El especialista compartió un video de cómo se verían y utilizarían las herramientas de hardware y software de Facebook con algunas pantallas flotantes que el usuario reorganiza rápidamente a través de gestos como pellizcar, arrastrar y hacer zoom.

As we think through supercharging remote work and productivity, we've been working on mixed reality concepts that builds on existing technologies like Passthrough to allow people to switch between real and virtual worlds pic.twitter.com/cJCEXDxC7b

— Boz (@boztank) May 21, 2020